Landes : une famille ukrainienne et leurs hôtes français fêtent Noël ensemble

"Je suis aux fourneaux depuis trois jours", sourit Martine. Cette retraitée accueille depuis avril dernier une famille d'Ukrainiens dans sa maison de Capbreton - ils vivent au premier étage. Elle a tenue a ce qu'ils fêtent Noël tous ensemble ce dimanche 25 décembre, autour d'un bon repas.

Le 25 décembre pour la première fois

Au menu, "Champagne, foie gras, pâté de lapin, coquilles Saint-Jacques, chapon, gratin, fromage et bûche de Noël, liste la cuisinière, et digestif, préparé par mes soins, c'est de la Verveine citronnelle". Un festin qui rappelle à Valerii ses précédentes fêtes de Noël, chez lui : "c'est une grande fête en Ukraine, tout le monde cuisine, prépare des plats spéciaux".

"Ils voulaient aider, cuisiner, mais je leur ai dit 'Non, stop ! C'est Martine et ses enfants qui cuisinent pour Noël", ajoute la Landaise.

Olga, Valerii et leur famille, originaires de Kiev, fêtent d'habitude Noël le 7 janvier, comme le veut la tradition orthodoxe. "Je sais qu'il y a beaucoup de monde maintenant en Ukraine qui fête Noël les 24-25 décembre, comme ici, assure Valerii. Tout le monde est libre de choisir ce qu'il préfère à l'avenir."

Si en Ukraine, pour certains, avancer Noël de deux semaines est un geste politique pour s'éloigner de la Russie et se rapprocher de l'Europe, pour Valerii et sa famille il s'agit surtout de respecter la tradition de leurs hôtes. Il n'est pas impossible qu'il y ait aussi une petite fête le 7 janvier. "Nous serons peut-être de nouveau tous ensemble", suggère Martine.

"Ils savent qu'ils peuvent rester tant qu'ils ont besoin d'avoir un toit sur la tête" - Martine

La famille ukrainienne n'envisage pas de retourner au pays avant au moins la fin de l'hiver, alors que les habitants de Kiev sont encore victimes ces derniers jours de bombardements russes, de coupures d'eau et d'électricité. "Ils peuvent rester tant qu'ils ont besoin", sourit Martine.

La retraitée s'est beaucoup attachée à la famille réfugiée. "Le jour où ils vont partir, ça va faire du vide, souffle-t-elle, émue. Quand on entendra plus courir Andreï - 6 ans, le fils d'Olga - au dessus de nos têtes, on va se dire 'Mince, où est-il passé ?'. Quand on voit le sourire des enfants maintenant comparé à quand ils sont arrivés, pour nous c'est un réconfort aussi."