Landes : Une marche et un vide grenier organisés à Tosse pour Léo, un autiste de 5 ans

Ce dimanche, les bénévoles et parents de Léo, un enfant autiste de 5 ans organisent une marche et un vide grenier à Tosse (Landes). Tous les bénéfices seront reversés à l'association " Autisme Espoir vers Ecole", qui développe une méthode pour "sortir" les enfants de l'autisme. La méthode des 3i.

Tosse, France

Ils veulent financer une méthode révolutionnaire contre l'autisme. Les parents de Léo, un enfant autiste de 5 ans vont organiser une marche et un vide grenier ce dimanche 21 avril 2019 à Tosse, à côté de Seignosse. Le départ de la marche sera donné à 9h30 et pour y participer, il faudra débourser 5 euros. Tous les bénéfices seront reversés à l'association " Autisme Espoir vers Ecole". Elle veut développer les 3i, pour intensif, interactif et individuel. Léo participe à ce programme depuis 2 ans et demi.

Des progrès spectaculaires

Cette méthode des 3i consiste à voir des bénévoles se succédaient chaque jour pour jouer avec Léo. Ils se relaient mais le but c'est que ces moments de jeu aient lieu tous les jours. Sa maman, Marlène a vu la différence entre le Léo avant ce programme et le Léo d'après : " C'est une renaissance, il est repassé par pleins de phases de son développement qui n'avait pas été validé petit. J'ai eu droit à mon premier " Maman" à deux ans et demi, on l'a attendu celui-là (rires)".

Une méthode en 3 étapes

Pour aider ces jeunes enfants, les bénévoles se succèdent. Le but est de les sortir de leur zone de confort. Léo, lui, aime beaucoup jouer à aller au Macdo d'Hossegor depuis sa chambre. Il se construit sa voiture et hop, il est parti. Corinne, l'une des bénévoles se souvient des premières fois où elle est venue : " Au début, il jetait tout par terre" mais depuis, Léo grandit et s'améliore de jour en jour : " Maintenant, il peut discuter avec nous, il nous fait des sourires, il est attachant"

Cette méthode des 3i fonctionne en trois étapes : dans la première, l'enfant doit jouer chez lui et demander ce qu'il souhaite, la seconde, ce sont les sorties hors de la maison et la dernière, c'est l'intégration dans une classe avec d'autres enfants de son âge. Aujourd'hui, Léo va dans sa classe de grande section de maternelle pendant plusieurs heures chaque jour.

Dans les Landes, ils ne sont que 2 à réaliser ce programme des 3i.