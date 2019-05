Landes : une marche mondiale contre Monsanto-Bayer à Peyrehorade

Une marche mondiale est organisée ce samedi pour dénoncer les activités de Bayer-Monsanto et d'autres géants de l'agro-chimie et réclamer un autre modèle agricole. 35 rassemblements en France et dans les Landes, la mache partira à 11h de Peyrehorade.