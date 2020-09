Landes : une rave-party à Bourriot-Bergonce réunit 400 amateurs de techno au plus fort de la fête

Une trentaine d'amateurs de techno dansaient encore ce dimanche soir dans un champ de Bourriot Bergonce, dans le nord des Landes. Cette rave-party a débuté vers 22 heures samedi soir et a attiré 400 personnes au plus fort de la nuit. Une vingtaine de gendarmes ont contrôlé alcoolémie et stupéfiants.