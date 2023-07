Landes : une retraite méritée pour Francine, ATSEM à l'école primaire de Luxey

Vendredi 7 juillet, c'est son dernier jour de classe. Francine, 62 ans, tire sa révérence après plus de la moitié de sa vie à l'école primaire de Luxey, une commune rurale des Landes. 654 âmes et autant d'enfants, d'histoires de famille que l'ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) a connus.

ⓘ Publicité

Francine n'aidera plus à la cantine, elle n'assistera plus Emmanuelle, la maîtresse en classe à la rentrée prochaine. La retraite après 36 ans au même endroit, c'est un grand bouleversement.

loading

"C'est trop d'émotions, je ne trouve plus les mots"

Chaque jour ou presque depuis 1986, cette habitante franchit le seuil de l'école maternelle. "Je suis toujours restée là ", chuchote-t-elle de sa voix rauque. 36 ans d'éducation, d'accompagnement, de sieste, de cantine et le même amour des enfants, même si elle n'en a pas. "C'est eux qui vont me manquer le plus", songe-t-elle, "mais je reviendrais prendre le café".

loading

Sa seconde famille

Le plus dur, ce sera à la rentrée prochaine, avoue la directrice de l'école primaire, Cathy. "Francine fait partie des murs de Luxey, elle est arrivée avant moi", réalise-t-elle. "Francine, elle est au service des autres, avant sa santé", ajoute Emmanuelle, la maîtresse qu'accompagne l'ATSEM, bientôt à la retraite, officiellement le 1er septembre prochain.

"On est tristes de la voir partir car on la connaît depuis toujours", glisse Noémie, en CM2, "mais on lui souhaite une bonne retraite", réplique une autre élève, Julia. Alors un groupe d'enfants d'une dizaine d'années lui ont demandé une faveur : (re)faire la sieste, une dernière fois avant leur entrée en sixième. Elle a souri, et sans hésiter, a dit oui!