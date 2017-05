Landes : une soixantaine de personnes se recueillent pour les 163 singes euthanasiés

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées ce dimanche près de la Pinède des singes à Labenne, pour protester contre l'euthanasie le 19 mai de 163 macaques de Java, en grande majorité porteurs d'un virus potentiellement mortel pour l'homme, et leur rendre hommage.

Une soixantaine de personnes se sont réunies ce dimanche après-midi, à Labenne. Un rassemblement pacifique devant le chemin de la Pinède des Singes, à l'initiative de plusieurs associations défense des animaux, un peu plus d'une semaine (vendredi 19 mai) après l'euthanasie de 163 singes. "On est triste de la mort de ces 163 singes, on voulait d'abord leur rendre hommage", explique Valérie Thomé de l'association Animal Cross, " mais aussi leur demander pardon, parce qu'on pense que les humains ne sont pas bien comporté. On pense que ça s'est mal passé à la Pinède des Singes, les animaux n'ont pas été traités correctement du temps de l'ancien propriétaire."

D'autres solutions pouvaient être envisagées, selon les associations locales de protection des animaux Animal Cross, Venus et EHBAC qui ont participé à cette marche. "Pour nous c'était pas un bloc, ils n'étaient pas forcément tous malades, ils étaient peut-être sauvables", poursuit Valérie Thomé "on aurait souhaité une discussion ouverte avec des spécialistes des singes . Il y a pleins de singes dans pleins se zoos qui sont atteints de ce virus et qui sont pas forcément euthanasiés."

Par groupe de 20 personnes, et sous l’œil des gendarmes, les défenseurs de la cause animale et habitants de la région ont pu se recueillir devant l'entrée de la Pinède des singes et y déposer des messages et des fleurs.

La préfecture des Landes avait expliqué mi-mai, selon des analyses effectuées en janvier, qu'une "très grande majorité" de ces macaques étaient contaminés par le virus de "l'herpès virus B (MaHV1)", hautement pathogène en cas de contamination humaine, et à l'origine d'encéphalomyélite, mortelle dans 80% des cas en l'absence de traitement, et dans 20% en cas de médication antivirale.

Le parc animalier, mis en liquidation judiciaire en avril 2016, avait vu son activité suspendue en janvier de la même année. Les autorités avaient constaté de "graves dysfonctionnements".

Deux macaques, potentiellement porteurs du virus, vivent encore en semi-liberté dans le parc. Ils n'étaient plus depuis deux ans en contact direct avec leurs congénères détenus en volières. Lors du rassemblement dimanche, les associations locales ont demandé au préfet des Landes de sauver ces deux singes. La préfecture des Landes, qui dit justement étudier des propositions d'associations.