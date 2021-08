Landes : vers un passe sanitaire obligatoire au Grand Mail et au Grand Moun

Le passe sanitaire sera désormais demandé dans tous les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés en France dans les départements où le virus circule le plus. Dans les Landes, le Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax et le Grand Moun à Saint-Pierre-du-Mont sont concernés.