Landes : voici le top 12 des sujets qui vous ont fait réagir sur Facebook en 2016

Découvrez le classement des actus les plus lues, partagées et débattues sur la page Facebook de France Bleu Gascogne et francebleu.fr.

1. Il fait le mur pour aller à la Madeleine

Il n'y a pas d'âge pour faire la fête ;-) !

2. Hypnotisé devant sa télé

Parmi les histoires surprenantes de cette année 2016, celle-ci vous a beaucoup fait réagir. Fin mai à Parentis-en-Born, un homme de 51 ans a été hypnotisé en regardant l'émission de TF1 "Stars sous hypnose". Sa femme aura dû appeler les secours pour le réveiller.

3. Dax : un boucher se bat pour survivre

"Plutôt crever que tricher". Le message affiché par un jeune boucher de Dax sur sa vitrine pour dire sa révolte contre la grande distribution directement avec de grandes pancartes vous a émus. "Bosser comme un dingue et gagner un peu ma vie ? Malheureusement je ne bosse que comme un dingue".

4. Seins nus à Mont-de-Marsan

A l'occasion du mois Octobre Rose contre le cancer du sein, une trentaine de Montoises ont accepté de poser à moitié nues pour encourager le dépistage. La photo officielle aura été l'une des plus partagées en 2016 sur notre page Facebook.

5. La Feria de Dax, c'est fini...

16 août. La Feria de Dax s'est terminée la veille au soir, avec l'Agur et le feu d'artifice. Les agents s'affairent à rendre la ville propre. Cette année encore, les festivités auront fait le plein, malgré la menace terroriste, avec un dispositif de sécurité impressionnant et efficace.

6. Alerte cèpes !

Merci à Emilie pour la photo.

7. Dramatique accident de parachute

2016 aura aussi été le théâtre d'accidents dramatiques. Le 11 août, un jeune de 17 ans originaire de Bardos se tue en parachute non loin de Mimizan. Ses deux parachutes se seraient mal ouverts. Un accident rarissime.

8. 70 hectares touchés à Trensacq

L'incendie qui s'est déclaré début septembre à Trensacq est le plus gros feu de forêt de cet été dans le sud-ouest, le plus important depuis 1 an et demi dans les Landes. Il sera fixé après 4h de lutte.

9. Le Modern Express

Le 26 janvier, le Modern Express, cargo de 164m de long transportant 3600 tonnes de bois et des engins de travaux, lance un appel de détresse le 26 janvier depuis le Golfe de Gascogne, à 85km du littoral de l'Aquitaine. Le cargo sera finalement remorqué jusque Bilbao en Espagne au terme d'une opération de sauvetage rocambolesque.

10. JO : l'émotion de la maman du Landais Mathieu Lemoine

"On est HEU-REUX ! Je pleure, c'est de la fierté", nous dit la maman de Mathieu Lemoine après la victoire de son fils aux JO. Troisièmes après les deux premières épreuves (le dressage et le cross), la médaille d'or française s'est jouée dans les toutes dernières secondes du saut d'obstacles.

11. Les chasseurs dans la rue

Le samedi 1er octobre, entre 2.400 et 8.000 personnes manifestent à Mont-de-Marsan pour défendre les chasses traditionnelles et la culture landaise. Que vous soyez pour ou contre la chasse aux ortolans, vous êtes nombreux à commenter cette actualité sur notre page Facebook.

12. Le retour de la grippe aviaire

C'est malheureusement l'une des images fortes de cette année 2016 dans les Landes. Au printemps, dans les Landes comme dans 18 départements du Sud-Ouest, les éleveurs connaissent pendant plusieurs semaines l'arrêt total de la production de canards. Le virus reviendra en décembre, sous une souche différente (H5N8).

