Landes : vos bonnes résolutions pour 2017

Chaque année, on se fait tous les mêmes promesses : les bonnes résolutions de la nouvelle année. On ne les tient pas toujours, mais le 1er janvier, on adore les partager !

"Manger plus équilibré", "me remettre au sport", "arrêter de fumer", "changer de travail"... Chaque année, le 1er janvier est dédié à deux activités : digérer le repas et le champagne de la veille et partager ses bonnes résolutions. Le principe est simple, on le connaît tous : prendre une ou plusieurs décisions pour améliorer son quotidien. Dans le top des résolutions préférées des Français, on trouve donc généralement la santé, la forme physique et le bien-être au travail.

Quelles sont les vôtres pour 2017 ? Nous vous avons posé la question dans les rues de Mont-de-Marsan. Voici vos réponses, entrecoupées de musiques et d'extraits de films pour la bonne humeur :

Pourtant, pratiquement personne ne tient ses bonnes résolutions ! Selon une étude de l'Université de Bristol, menée en 2007, 88% des bonnes résolutions restent lettre morte. Ceux qui s'y tiennent, toutefois, ont quelques points communs : ils affichent clairement leurs objectifs ("perdre 10 kilos", "arrêter de fumer"), ils obtiennent le soutien de leurs amis et ils ne se lancent pas dans plusieurs défis à la fois.

Selon les chercheurs, débuter un régime, couper sa consommation de cigarettes et d'alcool, se remettre au sport et décider de nettoyer son appartement tous les jours ne marchera jamais si vous commencez tout ça en même temps : comme un muscle, la volonté a ses limites et il faut l'entraîner !

Chaque 1er janvier, les médias aussi sont dans la rue, caméra au poing, micro à la main, stylo au bout des doigts pour vous poser cette question : quelle sera votre résolution cette année ? Un rendez-vous presque immuable... autant que les réponses. On remonte le temps avec ces extraits de résolutions, dont certaines sont vieilles de plus de 50 ans :

La tradition des résolutions est aussi souvent remises en cause : ras le bol des contraintes, vives les envies, disent certains !

Alors, pour 2017, prenez-vous des résolutions ? Pensez-vous réussir à les tenir ? Ou préférez-vous profiter de la vie et de vos envies ?