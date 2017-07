Landes : les résulats du bac, une affaire de famille

Tensions, larmes, cris de joie ce matin au lycée Duruy à Mont de Marsan (Landes). Près de 200 élèves de Terminales se sont réunis devant l'entrée principale pour connaitre les résultats d'une année de travail. Une étape que l'on vit aussi en famille.

Les mauvaises langues diront que les lycéens ne se déplacent plus pour les résultats du Bac. Faux, en tout cas au lycée Duruy de Mont-de-Marsan, oùLa foule est compacte bien avant 10 heures. La nouveauté par rapport aux génération précédentes : la plupart des postulants ont les yeux rivés sur leur smartphone, qui donnent un peu avant l'heure, les premiers résultats. .

Garance, élève en terminale S, préfère attendre l'affichage public. "Je tiens à la tradition", rigole-t-elle. Quelques années auparavant, au même lycée, Hugues, son père était à sa place. Aujourd'hui il a fait lui aussi le déplacement, toujours avec une pointe de stress. "C'est mon aînée, donc pour toute la famille c'est une première. On a tous passé un peu le bac avec elle cette année, c'est normal d'être là."

Dix minutes plus tard, entre deux cris de joie, les résultats tombent et sont plutôt rassurants : mention Bien pour Garance. "Le bac reste important, juge la jeune fille. C'est la récompense de nombreuses années d'études." "Et puis c'est un rite initiatique", ajoute son père. "Mais on est content quand c'est fini."

Plus loin, Sylviane, n'est pas venue pour elle. Et pour cause, a 67 ans, elle n'a pas passé l'épreuve. Elle a été missionnée par son petit-fils, en vacances, pour aller chercher les résultats et les lui annoncer. Elle joue des épaules avec les lycéens pour parvenir au panneau d'affichage, écrit la main tremblante, "assez bien" sur un bout de papier. " Je suis tellement fier. Je vais lui préparer un petit repas à son retour... et bien sûr un petit chèque."