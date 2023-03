Langeac : un hôpital et une usine classée SEVESO privés d'électricité en Haute-Loire

La coupure dans le bassin Langadois, au sud de Brioude, en Haute-Loire, n'a duré qu'entre trente minutes et deux heures, ce mardi 14 mars, mais la zone touchée est plus que sensible. En effet, elle a affecté l'hôpital de Langeac, une maison de retraite, l'usine Recticel classée SEVESO et le domicile d'une personne à haut risque vital. Finalement, à 14 heures, l'ensemble des habitations et sites sensibles avaient de nouveau de l'électricité.

Ces dégradations questionnent la préfecture de la Haute-Loire qui fait un rapprochement avec d'autres actions dans le département ces derniers jours, notamment contre deux sénateurs altiligériens. Alain Cigolotti (UDI) s'est retrouvé sans électricité jeudi, concernant Laurent Duplomb (LR), lui s'est réveillé dans le noir vendredi matin. La CGT confirme avoir résilié leur contrat d'électricité parce qu'ils se sont positionnés sur la fin des régimes spéciaux dans le projet de loi sur la réforme des retraites.

La CGT Energie 43 nie être liée à cette coupure

Contactée, la CGT nie formellement toute implication dans ces dégradations. Elle se dit même très surprise du lien qui est fait par les services de la préfecture, "c'est plutôt cavalier de leur part" s'agace Pierre Marsein, secrétaire général de la CGT 43. Si la préfecture fait un lien explicite avec le syndicat, alors ce dernier pourrait envisager des poursuites pour diffamation. "Nous reconnaissons avoir visé les sénateurs, nous reconnaissons organiser des opérations 'Robin des Bois' mais nous ne visons pas les usagers", clarifie Yoann Bachelard, de la CGT Energie 43.

Dans son communiqué, le préfet, Éric Étienne, appelle les victimes à déposer plainte mais ne souhaite pas s'exprimer davantage sur cette affaire.