Langeais : les citoyens de la Vallée du Lathan s'impatientent quant au projet de l'échangeur routier sur l'A85

C'est l'incompréhension pour l'Association Collectif Citoyen des Vallées du Lathan et de la Roumer. Alors qu'elle milite depuis 2014 pour la création d'un échangeur sur l'A85, au nord de Langeais, l'association attend toujours des réponses sur l'étude de faisabilité lancée en 2017 et dont les résultats devaient être communiqués en décembre 2019. Le président de l'association Emmanuel Bouchenard a pourtant relancé la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire a plusieurs reprises.

"On ne comprend pas ce silence, explique-t-il. Le président [Xavier Dupont] de la Communauté de Communes TOVAL m'a répondu en juin dernier pour me demander de faire preuve de patience. Depuis plus rien." Les résultats de l'étude sont donc attendus d'autant plus qu'elle a coûté environ 164.000€ hors taxes. "On a l'impression qu'il y a un peu de mépris vis-à-vis de l'action citoyenne".

Selon le cabinet de la député Sabine Thillaye, le dossier avance bien

Interrogé sur le sujet, le cabinet de la député de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire, Sabine Thillaye (qui était intervenu auprès du ministère des transports), précise que le dossier avance bien même si on n'explique pas pourquoi les résultats de l'étude n'ont pas encore été communiqués. De son côté, la Communauté de Commune Touraine Ouest Val de Loire et son président n'ont pas encore réagi.