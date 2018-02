Langon, France

C'est la première fois que Youssef, qui vient d'ouvrir un commerce à Langon, vient déjeuner chez Darroze. En venant régler l'addition, il confie au propriétaire et directeur de la maison Jean-Charles Darroze, combien il a aimé les gambas du chef, et découvre la perte de l'étoile au guide Michelin 2018, décrochée pour la première fois en 1976. "Vous l'avez perdu ? Eh bien, nous, on vous en donne deux, autant pour l'accueil, le sourire, que pour les assiettes. Vraiment. C'est pas de la flagornerie. On s'est régalé." Youssef veut le prouver en réservant pour l'anniversaire de son amie, le 19 février. Sauf que "le restaurant ferme jusqu'au 22 mars pour travaux", lui explique le patron.

"Une page encore plus blanche qu'imaginée"

Ces travaux tombent finalement plutôt au bon moment, confie Jean-Charles Darroze, secoué par la décision du guide Michelin 2018 de rayer du palmarès, la maison de Langon. C'est l'occasion d'ouvrir une nouvelle page, d'oser, de se défaire de l'héritage du papa; de faire du Darroze oui, mais à la manière de Jean-Charles et plus de Claude. "L'étoile finalement, c'était un héritage et presque acquis dans mon esprit chaque année. C'était comme ça. Là au moins, on repart de zéro, avec une page encore plus banche encore que ce que j'avais imaginé. On va essayer, ou pas d'ailleurs de la reconquérir, mais ce n'est pas une fin en soi. Je sais ce que mon père a vécu. Et je me suis interdit de le vivre. Je prends beaucoup de recul avec ça".

La maison Darroze est une institution à Langon © Radio France - Stéphanie Brossard

20% de clients en plus en 2017

Nouveau décor et nouvelle équipe avec un changement de maître d'hôtel également. André, 40 ans de maison, vient de partir à la retraite. Une équipe qu'il a fallu remobiliser. "J'ai pris un uppercut avec la publication du Michelin. Mais j'ai encaissé et tenter de remotiver les troupes à l'image de David notre chef, arrivé il y a deux et qui s'est effondré. J'ai dit aux employés : on a fait 20% de clients en plus l'an dernier donc on est pas si mauvais".

"Plus de stress ! On avance"

Jean-Charles Darroze peut compter sur ses clients fidèles comme Cathy qui justement trouvait que la cuisine était "encore meilleure depuis un ou deux ans"; et de confrères, d'autres étoilés aussi qui ont apporté leur soutien par de petits messages. "Certains qui ont vécu la même chose que moi, m'ont rassuré. J'avais le stress de faire tourner la boutique, des investissements, de payer mes 18 salariés etc.. Mais aujourd'hui, je ne me pose plus de question. On avance!".