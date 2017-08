Langon : le Passage Gourmand, symbole du renouveau du centre-ville

Le coeur historique de Langon est en pleine mutation, et l'ouverture du Passage Gourmand en est la preuve. 6 commerces de bouches ont ouvert dans les murs d'une ancienne droguerie de la rue Maubec,Objectif de la municipalité : redynamiser le centre piétonnier.

Voilà qui donne un coup de jeune au centre-ville de Langon. Un Passage gourmand vient d'ouvrir entre deux des principales artères de la sous-préfecture de Sud-Gironde : le cours des Fossès et la rue Maubec, LA rue piétonne. 6 commerces de bouche viennent de s'y installer.

La restauration de l'immeuble, qui appartient à la ville, a coûté 3 millions d'euros. La restauration et l'aménagement de cette ancienne droguerie a été confiée à une filiale de la Caisse de Dépôts et Consignations.

"Les façades ont été restaurés , le lieu ouvert des deux côtés. Il permet ainsi d'accéder à la rue piétonne depuis un cours très fréquenté, et ramener ainsi les clients vers les commerces de proximité". - Philippe Plagnol, le maire de Langon.

Dans cet espace très clair et très design, un restaurant et un café ont ouvert. Un caviste, une boucherie, une fromagerie, et un marchand de fruits et légumes se sont également installés.

Quatre des commerçants du Passage Gourmand, à Langon - Mairie de Langon

C'est un pari qui m"intéressait , suite à une reconversion professionnelle. On est content d'avoir rassemblé au même endroit des commerces de qualité." - Alain Charron, maître-fromager

Les clients semblent y trouver leur compte.

Les gens se sentent bien, c'est un endroit convivial. Et puis ça booste la rue Maubec, qui était en train de mourir à petit peu, ça fait du bien" - Quentin Zavan, marchand de fruits et légumes

Le Passage Gourmand, vue intérieure : le restaurant © Radio France - Pierre-Marie Gros

Preuve selon la mairie que le centre piétonnier de Langon est de plus en plus attrayant : le taux de vacance des fonds de commerce a diminué dans la rue Maubec.