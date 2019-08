Langouët : les réactions à la suspension de l'arrêté anti-pesticides

Le tribunal administratif de Rennes a décidé de suspendre l'arrêté pris par le maire de Langouët (Ille-et-Vilaine) pour limiter l'épandage des pesticides dans sa commune. Retrouvez les réactions des politiques et militants associatifs à cette décision.

Langouet, France

La décision était attendue, elle est tombée ce mardi 27 août. L'arrêté anti-pesticides du maire de Langouët (Ille-et-Vilaine) a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes. Le 18 mai, Daniel Cueff avait pris un arrêté interdisant l'utilisation de produits phytosanitaires à 150 mètres des habitations de sa commune.

Selon le juge des référés, l'élu est incompétent pour prendre réglementer l'utilisation des pesticides. Ce pouvoir de police revenant au ministère de l'agriculture et/ou de la santé. Après l'annonce de cette décision, le comité de soutien à Daniel Cueff a annoncé un rassemblement devant la préfecture de Région à Rennes ce mardi 27 août à 18h.

Réaction du comité de soutien

"Le combat lancé par Daniel Cueff face à l’inaction de l’Etat est légitime et sera long. Nous serons à ses côtés, car l’Etat démontre, une fois encore, que la volonté des citoyens n’est pas sa priorité. Le comité appelle à continuer la mobilisation et demande que d’autres maires, partout en France, prennent des arrêtés similaires. Pour la biodiversité, pour la santé, pour le bien être de toutes et tous," réagit le comité.

Daniel Cueff, maire de Langouët

"Le président de la République m'avait donné raison sur le fond mais pas sur la forme. Logiquement, le tribunal ne pouvait pas désobéir au chef. Ce mardi matin, la ministre de la transition écologique me donne raison. Cela fait 10 ans que l'on attend. Aujourd'hui de nombreux maires sont sollicités par les habitants. Les gens vont peut-être aller directement devant les préfectures. Il faut que ça bouge !"

Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan

"Je ne suis pas surpris mais ce qui est important c'est qu'il y a une vraie mobilisation. Daniel Cueff est un lanceur d'alerte. Il a poussé à la réaction de la ministre de la transition écologique et du président de la République. Il faut maintenant que les discussions s'accélèrent pour que la transition se fasse mais avec des moyens d'accompagnement financier au monde agricole, dans l'intérêt des populations, des producteurs et des générations futures."

Eaux et rivières de Bretagne, association de défense de l'environnement

"Quelle surprise ! Pas de résignation : après les grands discours et l'injonction du Conseil d'Etat , l’État doit protéger ses citoyens et interdire les pesticides."

Nous voulons des coquelicots, mouvement anti-pesticides