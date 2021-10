Langue basque : reprise des cours pour adultes ce lundi

Dès ce lundi, 1.060 adultes reprennent le chemin des "gau eskola", ces cours du soir dispensés par AEK dans 15 communes sur l'ensemble du Pays Basque nord pour apprendre la langue basque. "C'est 100 de plus que l'an dernier" assure Ihintz Oliden. La coordinatrice de AEK rappèle que les inscriptions sont encore possibles et que les étudiants peuvent même financer jusqu'à l'intégralité des cours via leur compte personnel de formation. L'augmentation du nombre d'élèves est importante notamment à Bayonne, Biarritz, Saint Jean de Luz et du côté du pays de Mixe-Amikuze. En plus des cours du soir, tout au long de l'année, AEK propose aussi des stages intensifs ainsi que des formations adaptées et dédiées aux agents municipaux et des collectivités territoriales.

Un engouement clair pour l'euskara

Face à l'afflux d'étudiants, cette année encore AEK manque de formateurs et lance donc un appel à toutes les bonnes volontés afin de rejoindre l'organisme qui transmet la langue basque aux adultes. D'autres organismes dispensent également des cours dédiés aux parents d'élèves bilingues, retraités ou autres amoureux et curieux de l'euskara. La communauté d'Agglomération Pays Basque qui a réalisé une campagne inédite et un site recensant les divers opérateurs, assure que l'engouement pour la langue basque est de plus en plus important aussi parmi les adultes. Les vidéos humouristiques mises en ligne pour promouvoir la langue et faire connaître les différents opérateurs reçoivent chaque jour des centaines de visiteurs. Certains supports ont déjà eu plus de 130.000 vues assure l'Agglo.

