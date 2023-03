Langue basque : une personne sur cinq est bascophone au Pays Basque Nord

Alors que le Pays Basque Nord est marqué par une augmentation démographique et un vieillissement global de la population, les résultats de la 7e enquête sociolinguistique sur la langue basque ont été présentés ce jeudi à Bayonne. France Bleu Pays Basque vous en propose un résumé en infographie et à travers quelques grands enseignements :

Un nombre de bascophones stable depuis dix ans

Si l'on s'en tient aux chiffres, on retiendra qu'un habitant de 16 ans et plus sur cinq est bascophone au Pays Basque Nord. En valeur absolue, le nombre de locuteurs bascophones reste stable depuis 2011 puisqu'on en dénombre 51.500 avec cette enquête menée pour l'année 2021. Selon Antton Curutcharry, président de l'office public de la langue basque, "le maintien du nombre de bascophones -ce qui est déjà un résultat remarquable - est à mettre en rapport avec une certaine efficacité de l'enseignement scolaire".

Ce sont 400 locuteurs de mieux en dix ans, quand le nombre de non-bascophones a lui augmenté de 20.000 personnes. Résultat : la proportion des bascophones a tendance à diminuer passant de 21.4% à 20.1% en dix ans. Une tendance lourde, puisqu'en 20 ans, nous passons d'une personne sur quatre qui était bascophone à une personne sur cinq aujourd'hui.

De plus en plus de jeunes qui parlent le basque

Autre élément à retenir de cette enquête, la proportion de jeunes bascophones va en augmentant au fil des années. Par exemple, chez les 16-24 ans, on est passé de 12,2% de bascophones en 2001 à 21,5% en 2021.

Baisse de l'usage de la langue

L'utilisation du basque a évolué à la baisse au fil des années, selon cette enquête sociolinguistique. Ainsi, en 2001, 10% des habitants de plus de 16 ans du Pays Basque Nord affirmait s'exprimer plus ou autant en basque qu'en français contre 7% en 2021.

L'euskara en recul en Soule et Basse-Navarre

Enfin, au Pays Basque intérieur (Soule et Basse-Navarre), les bascophones sont moins nombreux que les non-bascophones ce qui est un phénomène relativement récent (en 2001, 60,9% des habitants de Soule et Basse-Navarre étaient bascophones contre 47,5% en 2021).

Méthodologie d'enquête

L'enquête sociolinguistique est menée sur l'ensemble des territoires de la langue basque. Elle se déroule tous les cinq ans et c'est la septième. Elle concerne les habitants de 16 ans et plus du Pays Basque Nord et porte sur un échantillon de 2000 personnes interrogées par téléphone en novembre 2021. Elle est pilotée par l'Office public de la langue basque. Seuls les résultats du Pays Basque Nord étaient présentés ce jeudi à Bayonne. Les résultats compilés de l'ensemble du Pays Basque seront communiqués à une date ultérieure a précisé l'Office public de la langue basque.