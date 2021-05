Langues régionales : des manifestations ce samedi pour défendre l'enseignement immersif

Occitans, Basques, Bretons ou encore Alsaciens : ils ne partagent pas la même langue régionale mais défendent tous la nécessité de conserver ce patrimoine local. Plusieurs manifestations sont ainsi organisées ce samedi 29 mai aux quatre coins de la France pour protester contre la décision du Conseil constitutionnel de censurer "l'enseignement immersif" en langues régionales, c'est-à-dire un enseignement effectué en grande partie dans une langue autre qu'en français. Le 21 mai, le Conseil constitutionnel a retoqué partiellement la proposition de loi du député Paul Molac en faveur des langues régionales - votée le 8 avril à l'Assemblée - en censurant la méthode immersive à l'école ainsi que l'utilisation de signes diacritiques comme le tilde (~) dans les actes de l'état civil.

Défendre la nécessité de transmettre les langues régionales

Une soixantaine de personnes se sont réunies à Colmar ce samedi matin pour défendre la langue alsacienne. En marge du rassemblement, le président de la région Grand Est, Jean Rottner, candidat LR à sa réélection, a été aspergé de farine. Il se voit régulièrement rappeler d'être devenu la figure de proue de la grande région regroupant Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne.

A Limoges, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour défendre l'occitan. Cette décision du Conseil constitutionnel "remet en cause des années d'enseignement par ces écoles, des années de survie aussi parce que ça a toujours été assez compliqué" selon Magali Urroz, une manifestante inquiète pour l'avenir de l'occitan, rencontrée par France Bleu Limousin. "Les enfants sont extrêmement réceptifs à l'ensemble des langues, ce qui leur permet d'avoir une approche de l'étranger bien plus ouverte et ça ne les empêche pas de parler français et d'écrire extrêmement bien le français", explique une autre manifestante, Evelyne.

C'est vraiment un outil qui peut nous servir pour transmettre la langue à nos enfants. C'est un enjeu fondamental.

Une vingtaine de personnes ont aussi manifesté à Valence. Toutes mettent en avant la nécessité selon elles de conserver ce patrimoine : "Pour moi, c'est la langue historique de mes parents et de mes ancêtres, elle est connue et écrite depuis mille ans, parlé depuis sûrement bien plus longtemps. Sur le plateau ardéchois, la plupart des gens parlaient occitan il y a cinquante ans", explique par exemple Alain Charre à France Bleu Drôme Ardèche.

Plusieurs milliers de personnes sont rassemblées à Guingamp.

A Bayonne, des milliers de personnes défilent aussi.

Mobilisation également à Mont-de-Marsan, pour défendre le gascon et toutes les langues régionales. "On était tellement heureux du vote de la loi pour la protection et la promotion des langues régionales de la part des députés... là, c'est plus que de la déception, c'est de l'indignation" indique à France Bleu Gascogne Paul Faury, vice-président de l'Association pour la culture populaire des Landes, évoquant un "sentiment de discrimination". Pour lui, l'enseignement immersif "est vraiment un outil qui peut nous servir pour transmettre la langue à nos enfants. C'est un enjeu fondamental."

Des manifestations ont également eu lieu à Bastia, à Perpignan ou encore à Nice.

Emmanuel Macron a assuré mercredi sur Facebook que "rien ne saurait entraver" l'enseignement immersif en langues régionales, et a "demandé au gouvernement et au Parlement de trouver les moyens de garantir leur transmission". Jean Castex, lui-même locuteur en Catalan, a quant à lui annoncé mardi qu'il missionnait deux députés sur ce sujet.