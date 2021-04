Lannoy, ville la plus agréable du Nord-Pas-de-Calais?

Savez-vous où se situe la commune de Lannoy? Il s'agit d'une petite commune, située à cinq kilomètres de Roubaix, dans la métropole lilloise, et qui pour la deuxième année consécutive, a les honneurs du classement des Villes et Villages où il fait bon vivre, publié le dimanche 11 avril par le Journal Du Dimanche.

Pourtant, Lannoy et ses 1.766 habitants ne pointent qu'à la 42è place du classement dans la catégorie des villes de moins de 2.000 habitants. L'association à l'origine de ce classement croise 183 critères, qui vont du taux d'équipement aux taux de chômage en passant par la couverture mobile, pour produire le palmarès. Lannoy pointait l'année dernière à la 25è place et en a donc perdu 17 cette année. Dans cette catégorie des villes de moins de 2000 habitants où il fait bon vivre, c'est un village de Moselle qui arrive en tête, Peltre, suivie de Guéthary au Pays Basque, puis d'Epron, dans le Calvados.

Les villes nordistes très mal classées

Mais ce qui surprend dans ce classement, c'est surtout de constater à quel point les communes du Nord et du Pas-de-Calais brillent par leur absence dans les meilleures places du classement! Le deuxième village nordiste du classement est Tilloy-les-moflaines, près d'Arras, qui pointe à la la 97ème place.

Et du côté des grandes villes, de plus de 2000 habitants, il faut là aussi aller loin pour trouver des Nordistes! Lille est la première, à une peu glorieuse 91è place, suivie d'Arras et de Villeneuve d'Ascq. Au niveau national, les trois premières places du podium sont occupées par Annecy, Bayonne et Angers.