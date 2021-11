Lanrivain "coupée du monde" depuis dix jours après une panne massive d'Internet

Les habitants de Lanrivain (Côtes d'Armor) n'ont plus de téléphone ni d'Internet depuis le 8 novembre. Une partie de la commune est située en zone blanche, rendant les communications totalement impossibles. Une situation qui inquiète le maire et les commerçants.

"On est coupés du monde !" Le maire de Lanrivain (Côtes d'Armor), Philippe Le Joncour, commence à trouver le temps long. Depuis le 8 novembre, sa commune de 486 habitants se retrouve sans Internet ni téléphone, à cause d'une panne massive causée par des travaux. "Habituellement, Orange conseille aux gens de se rabattre sur les mobiles dans ces cas-là", ajoute le maire. Problème : une bonne partie de la commune est en zone blanche, rendant les communications impossibles.

La mairie à l'arrêt

Et il n'y a pas que les téléphones qui sont affectés. Au bar-restaurant de Lanrivain, "on n'a plus rien", soupire Virginie Guclan, la patronne. "Pas de contact, donc pas de réservations possibles, pas de paiement par carte… On fait confiance aux gens, en espérant qu'ils reviennent payer plus tard !" Car le distributeur de l'agence postale, juste en face, est lui aussi inutilisable. "En attendant, on a quand même perdu pas mal de clients", déplore Virginie.

A la mairie, tous les actes administratifs et ceux de la vie quotidienne sont à l'arrêt. "Pas de cadastre, pas d'état-civil, pas de listes électorales… On tourne en rond", glisse la secrétaire Sophie Le Rudulier. "On a des délais à respecter concernant des factures, des règles d'urbanisme, et on ne peut rien faire. On a poussé à la dématérialisation, mais on n'a aucune solution de secours."

Quotidien bousculé aussi à l'école publique du bourg, où les 39 élèves n'ont plus accès à Internet en classe. "On ne peut pas regarder de vidéos, écouter de petites chansons, c'est dommage", déplore la directrice Trifin Leray. Plus grave, "on ne peut pas appeler les secours en cas de problème à l'école. C'est vraiment un souci, et ça commence à être long".

Un risque pour les personnes âgées

La sécurité de ses concitoyens, c'est aussi la préoccupation principale du maire. "De nombreuses personnes âgées n'ont pas de téléphone portable, et ne peuvent prévenir personne en cas de chute par exemple. Les boîtiers d'alerte ne fonctionnent plus non plus". Philippe Le Joncour s'inquiète particulièrement pour une personne âgée "dont l'appareil cardiaque n'est plus connecté à l'hôpital. S'il y a un problème, on ne pourra rien faire."

Les agents municipaux se rendent donc aux domiciles des plus isolés, pour vérifier que tout va bien. "Mais il ne faut vraiment pas que ça dure. Orange nous a d'abord dit qu'Internet serait rétabli lundi dernier, puis mercredi, puis vendredi... On ne sait pas pour l'instant." L'opérateur ne prévoit pas de retour à la normale avant lundi 22 novembre, au plus tôt.