Lans-en-Vercors : des cadavres de brebis à l'entrée du village pour dénoncer les attaques de loups

Légende : L'éleveur a retrouvé mercredi matin les cadavres de six brebis et deux agneaux de son troupeau.

Lans-en-Vercors, France

Tôt ce matin, l'éleveur Pascal Ravix a déposé les cadavres de sept de ses bêtes à l'entrée de la commune de Lans-en-Vercors (Isère). Les animaux ont été retrouvés morts mercredi matin, "à proximité du village". Selon lui, le motif - que l'ONCFS doit encore confirmer - ne fait pas de doute : il s'agit d'une attaque de loup.

L'endroit n'a pas été laissé au hasard : le rond-point de Jaume est le lieu de passage de tous les Vertacomicoriens se rendant quotidiennement à Grenoble. "On souhaite susciter quelques réactions de la part des habitants", explique l'éleveur installé en GAEC à Lans-en-Vercors. Pascal Ravix demande également aux communes et aux communautés de communes de s'attaquer à la question de la prédation. "Aujourd'hui on est seul à gérer ça, et c'est un peu lourd", souffle-t-il.

Une semaine plus tôt, une joggeuse avait été mordue par un patou à proximité du village voisin de Saint-Nizier-Du-Moucherotte. Un épisode évoqué par l'éleveur, dont il déplore les conséquences : "après une morsure, on attache les chiens concernés en bergerie pour éviter les problèmes. Mais souvent, ce sont de bons chiens, et ceux qui restent auprès du troupeau sont moins efficaces, moins véloces et moins virulents. Il arrive alors ce qui doit arriver".

Plus largement, Pascal Ravix espère changer le regard des habitants sur les problèmes rencontrés par les bergers. "Quand on met des troupeaux dans le village avec des chiens de protection, on se fait incendier de sottises. On fait l'objet d'une vindicte populaire, mais aujourd'hui on ne peut plus se passer de la présence de chiens".

Entre 2017 et 2018, en Isère, le nombre d'attaques de troupeaux ayant fait l'objet d'une indemnisation est passé de 200 à 244. Pour l'année 2019, les chiffres ne sont pas à jour en raison d'un mouvement de grève au sein de l'ONCFS. Toutefois, selon nos informations, 218 attaques indemnisées ou en cours de traitement auraient été répertoriées au 11 octobre en Isère. Seules 5 ont eu lieu dans le Vercors nord.