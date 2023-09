Lanternons de Chambord : le château retrouve toute sa splendeur

Il n’y a plus d’échafaudages sur le château de Chambord. Le chantier de restauration des six lanternons avait commencé à la fin de l’été 2021, il est enfin achevé. L'édifice offre à nouveau toute sa silhouette et sa magnificence aux visiteurs.

ⓘ Publicité

C'est un long chantier qui vient enfin de se terminer. Débutés à la fin de l'été 2021, les travaux de restauration des six lanternons du châteaux de Chambord ont pris fin. Avec huit mois de retard mais à l'arrivée, c'est une splendeur. Sans eux, Chambord n'était plus vraiment Chambord. Très endommagés, leur entière restauration était une nécessité impérieuse. Situés au sommet des six tours du château, il sont tous différents et portent tous un nom: François 1er, Henri V, La Chapelle, Dieudonné (Louis XIV), Caroline de Berry et Robert de Parme.

Les six lanternons sont tous différents © Radio France - Christophe Dupuy

Fleurs de Lys et salamandres

Ils sont ornés de fleurs de Lys, de salamandres, de chapiteaux corinthiens et coiffés d’un dôme en plomb ou en ardoise avec au sommet une girouette en or. A la Renaissance, François 1er, lors de la construction de l'édifice, les avait voulu dorés et peints en bleu mais cela n'a pas duré longtemps. Opération trop couteuse et sans véritable iconographie de l'époque, ils ont été finalement reproduits "à l’identique des modèles néo-renaissance crées à la fin du XIXème siècle et qui ont perduré jusqu'à nos jours" indique Virginie Bernal, chargée de recherche au service de la conservation et de l'action éducative au Domaine de Chambord. Petite histoire dans l'Histoire, l'un des décors de ces lanternons n'avait pas été posé. Il est resté " en caisse jusqu'en 2006 avant qu'on ne le redécouvre " confie Virginie Bernal.

Les lanternons de Chambord avec leur dôme en plomb ou en ardoise

Un carillon à neuf cloches

Plusieurs corps de métiers sont intervenus dans le cadre de la restauration de ces lanternons. L’entreprise UTB qui possède une agence à Blois a travaillé sur les charpentes et les couvertures. "Il y a eu des dômes plus compliqués que d'autres car beaucoup plus ornés, cela nous a pris du temps mais c'est clairement de l'art" confesse Benjamin Morinière, le directeur de l'agence. Autre artisan à avoir œuvré sur le chantier, campanaire en Indre et Loire, Xavier Goujeon a conçu le seul carillon des six lanternons. L'original avait disparu dans le grand incendie de 1945. Il est désormais composé de "neuf cloches qui ont été fondues à Strasbourg avec le savoir-faire de la maison Bollée", maison fondée à Saint-Jean-de-Braye.