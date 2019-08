Lanton : à la découverte du gemmage avec un guide naturaliste

Lanton, France

Ce sont les romains qui ont inventé le procédé dans l'antiquité. Le gemmage, ou collecte de la résine des pins, a une longue histoire en Gironde et dans les Landes. L'activité a connu son apogée à la fin du 19ème siècle, jusque dans les années 60. A l'époque le secteur faisait travailler des centaines de personnes en Gironde. La résine était revendue aux industries pharmaceutiques et chimiques. Elle permettait notamment de produire de l'essence de térébenthine.

Cet été l'office de tourisme du "Coeur du Bassin" propose donc une activité gemmage aux touristes avec une sortie en forêt de Lanton. Valentin Bonfils, guide naturaliste de l'association Nature Gasconne, retrace l'histoire du gemmage et reproduit les gestes du gemmeur avec ses outils traditionnels.

Un pin produit environ 1,5 litres de résine par saison

- Valentin Bonfils

Le dernier gemmeur en Gironde a pris sa retraite en 1992 mais depuis les années 60, l'activité s'était quasiment arrêtée dans notre massif forestier. En cause : la concurrence des gemmeurs portugais et chinois. Et pourtant le gemmage pourrait bientôt redécoller dans le département. Des tests, avec de nouvelles méthodes d'extraction, sont en cours à La Teste-de-Buch et le Porge.