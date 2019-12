Lanton rend hommage au brigadier-chef Romain Salles de Saint-Paul, mort au Mali

Bordeaux, France

La petite foule s'est massée autour du monument aux morts de Lanton, ce dimanche en fin de matinée. L'hommage militaire a été court mais poignant, en présence du père du brigadier-chef Romain Salles de Saint-Paul. Si le militaire s'était installé à Pau, commune de son régiment, son père Philippe vit à Lanton, où on connaît bien la famille. Touché par la présence des voisins, des élus, des amis et de plusieurs proches de militaires, Philippe Salles de Saint-Paul a pris le temps, à la fin de la cérémonie, d'échanger avec eux. "Je les remercie de tous leurs témoignages de sympathie, très forts" glisse-t-il.

Des photos de Romain Salles de Saint-Paul et d'Alex Morisse, qui a aussi trouvé la mort dans l'accident d'hélicoptère au Mali et dont la famille vit au Teich, ont été déposées sur le monument aux morts. © Radio France - Camille Huppenoire

La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit 'Romain, sois prudent' et il m'a dit 'Papa, je ferai mon devoir jusqu'au bout' - Philippe Salles de Saint-Paul

Dans la foule, plusieurs proches de militaires espèrent que le débat autour de la présence française au Mali cesse. Arlette habite Lanton, comme Philippe Salles de Saint-Paul, et elle défend l'utilité de la mission de ces soldats, "Tous ceux qui tombent pour la France, on se sent proche" dit cette mère et femme de militaire."Grâce à lui, nos petits-enfants pourront vivre, je l'espère, dans la paix."

Bernard, dont le fils militaire est aussi déployé au Mali, est touché par la mort de Romain Salles de Saint-Paul. Son fils et le brigadier-chef disparu se connaissaient. "_Quand j'ai appris la nouvelle [_la disparition de 13 soldats], ma première réaction a été de me dire 'mon fils est-il dans le coup' ? La trouille a commencé à me prendre (...) c'est un métier qu'ils ont choisi, ils connaissent les risques, mais les parents les connaissent aussi..."