La SPA dénonce la forte hausse de l'abandon des nouveaux animaux de compagnie

Après le premier confinement, les refuges de la SPA, qui publient leur bilan 2020 ce jeudi, ont enregistré une forte hausse d'abandon des nouveaux animaux de compagnie. La Société protectrice des animaux dénonce des achats impulsifs.

Un pic d'abandon pendant le déconfinement et l'été

Lapins, chinchillas, cochons d’Inde, souris et autres serpents sont les animaux les plus victimes d'abandon dans les refuges de la SPA en 2020. Des abandons en hausse de 16 % sur les huit derniers mois, note la SPA, avec un pic pendant le déconfinement et la période estivale. La Société protectrice des animaux y voit "une corrélation directe avec l’achat impulsif de ces espèces en animaleries ou sur internet lors du premier confinement, abandonnées comme de vulgaires objets de consommation quelques mois plus tard". Face à cette situation, la SPA réclame l'interdiction la vente des animaux en animaleries et un encadrement "strict" des annonces en ligne.

"Nous voulons l'interdiction de l'utilisation de l'animal comme une marchandise, sa vente dans les animaleries et surtout sur internet qui favorise tous les élevages clandestins " explique Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA sur franceinfo.

Certificat de sensibilisation obligatoire

Afin de lutter contre les achats impulsifs, le gouvernement envisage de mettre en place un "certificat de sensibilisation" qui devra être signé avant tout achat ou adoption d’un animal, pour rappeler les obligations de soins, de vaccination et les coûts liés à la possession d’un animal. Ce dispositif dévoilé en décembre par le ministre de l'agriculture Julien Denormandie, s'inscrit dans le cadre d'une proposition de loi qui sera examinée à l’Assemblée nationale à partir du 26 janvier 2021. Elle prévoit que les actes de maltraitance soit passible de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende, contre deux ans de prison et 30 000 € d’amende actuellement. Concernant les points de vente ou d’adoption d’animaux, les ventes de chiens ou de chats dans des véhicules ambulants seront interdites. Les ventes sur internet seront encadrées.

Baisse des adoption en raison des confinements

Toutes catégories d'animaux confondues, les refuges de la SPA ont accueilli 40 131 pensionnaires en 2020, un chiffre en baisse de 14 % par rapport à 2019 en raison des confinements successifs. Les adoptions sont également en baisse de 12 % par rapport à 2019 et s'élève à 37 667 en 2020. La SPA se félicite que seuls 3,8 % des animaux adoptés ont fait l’objet d’un retour, un chiffre historiquement bas.