LaRelanceÉco : deux mois après la réouverture, "des clients toujours frileux" dans les restaurants mosellans

Quel bilan tirent les cafetiers-restaurateurs, deux mois après la réouverture de leurs établissements le 2 juin ? France Bleu Lorraine a posé la question au patron de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration en Moselle, Jean François.

Jean François, traiteur et restaurateur à Metz, est le patron de l'UMIH 57.

France Bleu Lorraine : deux mois après le déconfinement, est-ce que les clients sont revenus dans les bars et restaurants de la Moselle ?

Jean François, président de l'UMIH 57 : "Oui, ils sont revenus, mais ils sont très très frileux. Ils ne sont pas encore tous là. La distanciation a été respectée sur les terrasses, et on peut remercier les municipalités d'avoir accordé l'extension des terrasses et ce jusqu'à fin septembre, dans la plupart des communes de la Moselle, c'est une très bonne chose. Mais les gens sont frileux, ce n'est pas l'avant-covid, ça c'est sûr."

Pourtant beaucoup de gens ne sont pas partis en vacances, ils consomment donc ici ?

"Beaucoup de gens sont partis en vacances quand même. C'est vrai que dans l'hôtellerie, on est vraiment à la peine, ce qui signifie que les touristes ne viendront pas cette année. Il y en a mais c'est très faible. Après, certains s'en tirent mieux que d'autres, notamment grâce à la météo très clémente. Vous avez des restaurants qui n'ont pas rouvert parce qu'ils n'ont pas de terrasse ! Il y en a. Très peu, mais il y en a.

Est-ce que vous faites déjà face à des fermetures ?

"Pour moi, je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague de l'épidémie, en tout cas la troisième vague sera celle des entreprises en difficulté, à l'automne. On est en train d'essayer de faire le chiffre qu'on n'a pas fait pendant le confinement pour passer le cap, mais on a fait des emprunts, et à un moment il va falloir commencer à rembourser. Heureusement, il y a le chômage partiel, mais il ne sera pas là éternellement. L'Etat nous a beaucoup aidé, mais aujourd'hui les entreprises sont loin de tourner à 100%. J'espère qu'à l'automne, l'Etat sera encore là pour nous".

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Lorraine Nord.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?