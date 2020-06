LaRelanceÉco : la Sellerie industrielle de l'Est redémarre "mieux qu'avant le confinement"

La Sellerie industrielle de l'Est, qui répare et fabrique des banquettes de trains, bus, voitures de collections, camping-cars ou encore restaurants, ne souffre pas de l'après-confinement. Son carnet de commande est plein, et l'entreprise envisage d'embaucher à la rentrée.

"Je touche du bois, mais je m'estime être un heureux parmi les malheureux", s'étonnerait presque Fabien Boesch. Quand la plupart des entreprises en France se préparent à une crise économique sans précédent, le PDG de la Sellerie industrielle de l'Est se prépare à embaucher à la rentrée : "On a fermé une quinzaine de jours au début du confinement, mais même pendant cette période, on a eu des commandes, ça ne s'est jamais vraiment arrêté", explique le patron.

Beaucoup de commandes pour des campings-car

Installée à Grosbliederstroff, à la frontière allemande, la Sellerie, 22 salariés, fabrique, et surtout répare les sièges et les banquettes des trains de la SNCF, des bus de la région, ou encore des voitures de collection et des restaurants : "Le carnet de commandes est de plus en plus rempli, tout ce qui est l'aviation de loisir et les campings-cars et caravanes. Je ne dirais pas que l'activité est revenue au niveau d'avant-confinement, je dirai qu'on en a même plus !", assure le patron.

"Beaucoup de gens veulent profiter d'activités de loisir après le confinement, et ils ont peur d'investir dans du matériel neuf. Donc ils font retaper chez nous leurs anciens mobile-home et campings-car. On fabrique aussi tout ce qui est banquette pour les restaurants, or les gérants en attendant de redémarrer ont investi dans du matériel neuf pour leur boutique", explique encore Fabien Boesch.

Des voitures de collection, dans les ateliers de la Sellerie. - SIE SARL

La sellerie songe à recruter d'ici la fin d'année

Lui qui s'est lancé dans la production de masques et de surblouses pendant le confinement, a quasiment arrêté la confection des masques : "Il nous en reste quelques boites à distribuer pour les villages alentours". En revanche, la confection de surblouses marche bien, et les commandes continuent d'affluer de la part des hôpitaux de la région. Mais cette nouvelle activité représente une partie infime, à peine 3%, de l'activité globale de l'entreprise.

Le patron s'attend encore à une hausse de l'activité pour le mois de septembre. Il songe également à recruter, des commerciaux pour élargir sa clientèle, et si les commandes suivent, des menuisiers, selliers, couturières, "pour passer peut-être, même si ça dépendra de la conjoncture, à 27 ou 28 personnes" d'ici la fin de l'année.

