Lascaux II : la réplique de la célèbre grotte de Dordogne fête ses quarante ans

Ce mardi 18 juillet est une date très importante pour la grotte de Lascaux. Enfin pour sa première réplique. Cette version fac-similé inaugurée en 1983 fête son quarantième anniversaire, en forme, malgré la remise en cause de son existence avec l'arrivée du centre international d'art pariétal en 2016, Lascaux IV. L'été, environ 700 personnes visitent chaque jour la grotte de Lascaux par groupe, accompagnées d'un guide, pour une descente dans la réplique d'un peu moins d'une heure.

10 millions de visiteurs

Depuis quarante ans, 10 millions de personnes du monde entier sont venues visiter cette réplique. Avant l'arrivée de Lascaux IV, jusqu'à 250.000 personnes prenaient leur ticket pour la grotte chaque année, ce qui entrainaient une forte pression sur ce secteur de Montignac à deux pas de la vraie. Un parking de Lascaux II a même dû être fermé, trop lourd. Aujourd'hui, le nombre de visites annuelles est de 70.000. De toute façon, avec le fonctionnement actuel, par groupe et avec un nombre de personnes en simultané dans la grotte limité, il est difficile d'accueillir plus de monde. Lascaux IV, ouverte voilà sept ans, accueille 400.000 personnes tous les ans.

Mais, alors pourquoi cette version de Lascaux attire encore autant ? "Pour l'authenticité, pour être plus proche de la première grotte" répond Christelle, en vacances avec son compagnon et sa fille pour quelques jours en Dordogne, "c'est plus dans la nature, et naturel que Lascaux IV qui est plutôt dans la technologie" explique cette maman qui n'a pas visité le centre international d'art pariétal. "On se met dans la position de nos quatre inventeurs !" estime Louis, l'un des guides, étudiant dans le domaine du patrimoine.

Lascaux IV : "trop numérique pour les petits"

Une recherche d'authenticité et d'accessibilité, notamment pour les plus jeunes. Anne-Claire a choisi Lascaux II avec ses enfants de trois et quatre ans après avoir jeté un œil au programme de Lascaux IV : "c'est trop numérique pour les petits, ils n'ont pas l'âge encore". Fabrice, un professeur de S.V.T dans un collège d'Aurillac (Cantal) a prévu d'emmener ses enfants sur les deux sites de Lascaux, dans la même semaine "on ira dans deux ou trois jours voir Lascaux IV. On voulait déjà avoir une première approche avec cette version".

À l'occasion de cet anniversaire, Brigitte Delluc, la préhistorienne spécialiste de Lascaux et de l'art paléolithique, est venue faire l'éloge de ce fac-similé." Une grotte ornée, ça n'a rien à voir avec un livre ! Ce n'est pas un plan. Avoir une reproduction fidèle des volumes permet infiniment plus facilement aux visiteurs d'imaginer qu'ils sont dans la vraie grotte, [avec Lascaux II] les visiteurs peuvent vraiment entrer en Lascaux. Mon mari [Gilles Delluc, décédé en 2022] et moi avons participé à la création des musées de Lascaux II. C'était une grande joie de rendre ce trésor à tout le monde de la façon la plus précise et la plus proche de l'originale." Encore aujourd'hui, la grotte de Lascaux, en fac-similé, garde son public en quête d'une visite authentique, et les salariés du site espèrent encore fêter de nombreux anniversaires de Lascaux II.