Lassay-les-Châteaux se refait une beauté avant le tournage de l'émission le Village préféré des Français

Il faut qu'elle soit impeccable avant l'arrivée de Stéphane Bern et de ses équipes de tournage. Les 2 et 3 mai prochains, l'animateur vient filmer son émission le Village préféré des Français dans laquelle la commune du Nord-Mayenne représente la région Pays de la Loire face à 13 autres concurrentes. Ses habitants ont donc passé une bonne partie de ce samedi 15 avril 2023 à désherber les trottoirs, à semer des fleurs et à repeindre des portes de garages pour que leur commune soit la plus belle possible avant la venue des caméras de France 3.

"Pour nous"

Freddy, agent municipal en charge des espaces verts, a donc passé six jours sur sept cette semaine à travailler. Mais ça ne fait rien, assure-t-il. "Mais j'aime ma ville, donc je le fais avec le sourire. Je pense plus à ma ville avant, aux habitants. Après, s'il y a un bon classement au Village préféré des Français, c'est que du plus. Mais il faut le faire pour nous, avant de le faire pour les autres."

Même le maire de la commune, Jean Riallard, met la main à la pâte, il repeint des portes de garages. "C'est normal, dit-il. Pour le tournage bien entendu, mais aussi pour les touristes qui viennent visiter Lassay-les-Châteaux." Il organise aussi une dernière journée nettoyage mercredi 26 avril, à laquelle sont conviés tous les 2.200 Lasséens.

