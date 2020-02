Un pompier volontaire de l'Oise, soignant à l'hôpital de Compiègne, a été placé en quarantaine car il a été en rapport avec une victime du coronavirus. Il est en confinement et 18 autres sapeurs-pompiers sont en cours de dépistage.

Lassigny : un pompier volontaire du nord de l'Oise mis en confinement et sa caserne désinfectée

Un pompier volontaire de l'Oise fait partie des personnes placées en confinement après que 18 cas de coronavirus ont été détectés dans le département. L'homme, caporal-chef des pompiers, est aussi soignant à l'hôpital de Compiègne. C'est là qu'il a été en contact avec l'employé de la base militaire de Creil infecté par le coronavirus, qui est aujourd'hui hospitalisé en réanimation au CHU d'Amiens.

Tests en cours pour 18 autres sapeurs-pompiers

Les pompiers ne savent pas encore si leur collègue est atteint du coronavirus, mais "il a développé des symptômes", indiquent le Service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. Et comme il a fréquenté entre-temps sa caserne, à Lassigny près de la frontière Oise-Somme, 18 autres sapeurs-pompiers sont testés pour savoir s'ils ont le coronavirus. Les résultats doivent être connus samedi dans l'après-midi. La caserne de Lassigny a été entièrement désinfectée vendredi soir, entre 20 heures et 23 heures, par pulvérisation par une entreprise spécialisée.

200 agents hospitaliers de Creil et de Compiègne sont en confinement actuellement. Vendredi soir, le ministre de la Santé Olivier Veran a annoncé 19 nouveaux cas de coronavirus en France dont 6 dans l'Oise, pour un total de 18 cas dans le département, le plus touché sur le territoire.