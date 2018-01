Lorsqu'elle a appris que son nom était proposé pour être candidate au prix Nobel de la paix, Latifa Ibn Ziaten a d'abord eu du mal à y croire : "C'est un honneur pour moi. C'est énorme ! Mais je ne crois pas vraiment [que j'obtiendrai le prix], je reste modeste". Il y a 6 ans, après l'assassinat de son fils, Imad Ibn Ziaten, par le terroriste Mohamed Merah, cette femme de 58 ans s'est lancé dans un combat qui remplit désormais sa vie : la lutte contre la radicalisation. Avec son association "Imad pour la jeunesse et pour la paix", elle parcourt la France et intervient auprès des jeunes pour tenter de lutter contre la radicalisation.

L'initiative d'un prêtre pour une femme musulmane

C'est une association lyonnaise, L'hospitalité d'Abraham, présidée par le père Christian Delorme, qui a proposé son nom pour le prix Nobel. Les règles du comité norvégien précisent en effet que les candidatures doivent être présentées par une tierce personne. Pour Latifa Ibn Ziaten, marocaine d'origine et musulmane, c'est un symbole très fort que cette initiative vienne d'un prêtre catholique. Elle l'a rencontré quelques fois, mais ne le connait pas particulièrement : "Il a suivi tout ce que je fais, il a bien vu mon combat sur le vivre ensemble, la laïcité, la religion de l'autre, contre le terrorisme, il a vu tout le travail que je fais sur le terrain, et ça ça me touche, que ça vienne de lui."

Une liste prestigieuse de lauréats

Si elle obtient le prix Nobel de la Paix, Latifa Ibn Ziaten rejoindra une liste prestigieuse dans laquelle on trouve Nelson Mandela, Martin Luther King ou encore Mère Térésa. De quoi être impressionnée : "Je ne serai jamais à la hauteur de ces grandes âmes, mais j'espère avoir mon portrait à côté d'eux. J'espère pouvoir faire mon maximum pour rendre aussi hommage à ces grandes âmes qui ont mené ces combats pour la paix, le vivre-ensemble et la tolérance".

Je n'ai jamais cherché la gloire ou les prix" - Latifa Ibn Ziaten

Pour autant, cette candidature ne change rien à son engagement, précise la mère de famille : "Depuis que j'ai commencé mon combat, je n'ai jamais cherché la gloire ou les prix, je laisse les gens qui jugent voir tout ce que je fais. Je veux juste éviter qu'il y ait un autre Merah."

Le comité Nobel sera-t-il sensible au combat de Latifa Ibn Ziaten ? Sa décision sera rendue au mois d'octobre prochain.