Latifa Ibn Ziaten, la mère d'une victime de Mohamed Merah, à la rencontre des jeunes de Grasse

Latifa Ibn Ziaten est l'invitée d'honneur du collège Carnot à Grasse, où elle délivrera son discours de tolérance et de vivre ensemble pendant deux jours. Elle vient offrir son témoignage aux collégiens et aux parents d'élèves, pour mener son combat contre le terrorisme.

Grasse, France

Trois mois après l'assassinat de son fils, Imad, militaire français tué par Mohamed Merah en 2012, Latifa Ibn Ziaten a commencé à arpenter ce qu'elle appelle "le terrain". Elle rend visite aux collégiens, avec son association "Imad pour la jeunesse et la paix", pour aborder les questions de l'islam, du dialogue inter-religieux et de la tolérance. C'est ce qu'elle va faire à Grasse, les 22 et 23 novembre au collège Carnot.

Empêcher les jeunes de tomber dans l'idéologie terroriste

Après 6 ans passés à rencontrer des jeunes dans les établissements scolaires, elle dresse un constat. "Je vois _beaucoup de souffrance chez les jeunes, pas d'espoirs, pas de rêves. C'est inquiétant à l'âge de onze, douze, treize ans__. Quand vous rencontrez un jeune et qu'il vous dit "Je ne rêve pas, et ce dont je rêve je sais que je ne l'aurais jamais." Ca m'inquiète_." Alors elle leur apporte son témoignage, elle dialogue avec eux, pour les empêcher de tomber dans l'idéologie terroriste. "C'est un combat dont je suis fière."

"Les parents, c'est la base"

Pendant ces deux jours à grasse, elle va rencontrer les parents d'élèves. "Je veux m'adresser aux parents, par ce que les parents, c'est la base. Certains parents ont baissé les bras, ils manquent d'amour, d'accompagnement ..." Elle insiste sur la présence des adultes autour des enfants : pères, mères, ou professeurs, pour veiller et lutter contre la radicalisation.

Pour elle, le rôle des pouvoirs publics est également primordial, afin de ne pas laisser les adolescents seuls face aux idées radicales. "Il faut ouvrir les ghettos, il faut ouvrir les cités, il faut donner de l'espoir à cette jeunesse pour ne pas les laisser dans le vide."