Latifa Ibn Ziaten ou le combat d'une mère pour la jeunesse

Latifa Ibn Ziaten, la mère d’Imad Ibn Ziaten, la première des victimes du terroriste Mohamed Merah, en 2012 à Toulouse, est durant deux jours dans le Loiret. Elle a débattu, ce mardi, avec des habitants de Saint-Jean-de-la-Ruelle, sur l'éducation, la religion et la situation de la jeunesse.

Elle continue inlassablement son combat pour défendre les valeurs de la République. Latifa Ibn Ziaten est partie sur les routes de France après l'assassinat de son fils, par le terroriste islamiste Mohamed Merah, c'était il y a neuf ans, à Toulouse. Elle a créé l'association "Imad pour la jeunesse et la paix" pour entendre les jeunes des quartiers en difficultés, changer leur regard sur la société et aider les parents à les accompagner.

Le combat d'une mère courage

Latifa Ibn Ziaten a l'habitude de raconter le drame qu'elle a vécu, elle se rend dans des collèges, des lycées, dans des prisons, des centres sociaux pour parler de l'importance du vivre-ensemble et de la mixité.

Elle rencontre aussi des élus et tient des conférences-débats, comme ce mardi soir, à la médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle, où 120 personnes ont assisté à la diffusion du documentaire "Latifa une femme dans la République" qui retrace sa vie, son parcours et son combat pour la liberté, de parole notamment.

Latifa Ibn Ziaten lors de son échange avec le public de la médiathèque de St Jean de la Ruelle - Lydie Lahaix

Dans la salle le public écoute attentivement puis arrivent les questions, sur sa vision de la jeunesse, sur l'armée (son fils Imad était militaire) sur l'Islam, sur le soutien des politiques à son combat. Latifa Ibn Ziaten n'élude rien, elle dit son amour de la France, elle parle intégration, tolérance et respect de l'autre.

Mais elle le reconnait, "aujourd'hui cette jeunesse souffre d'une fracture parce qu'il n'y a pas de mixité. Ces jeunes que je rencontre n'ont pas avec eux la chance pour avancer et je pense qu'il faut les aider parce qu'ils sont notre avenir".

Il ne faut pas avoir peur, il faut se respecter et on ne doit pas baisser les bras

Latifa Ibn Ziaten répond aux questions de la centaine de personnes qui assistent à sa conférence - Lydie Lahaix

Latifa Ibn Ziaten le répète "respecter les valeurs, respecter la République c'est très important. Chaque enfant doit avoir cela dans les tripes, dans sa tête et dans son coeur, c'est comme cela qu'on grandit bien" dit-elle.

"J'essaie de réveiller les gens, c'est à nous, à chacun d'entre nous de faire l'effort. Tout ce que l'on voit aujourd'hui, cette haine à la télévision, tout cela il faut que cela change et on peut vivre ensemble, avec paix, dignité et respect".

Ce message d'espoir, Latifa Ibn Ziaten ira l'exprimer, ce mercredi, devant des élèves de 3ème au collège Max Jacob à Saint-Jean-de-la-Ruelle.