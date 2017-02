A Lattes, la police nationale et municipale travaillent dans les mêmes locaux

A Lattes, la police municipale et la police nationale travaillent désormais dans les mêmes locaux. Une mutualisation des moyens pour plus d'efficacité et de sécurité.

A Lattes, les policiers nationaux et municipaux travaillent désormais dans les mêmes locaux, la police municipale a rejoint, il y a trois mois la police nationale.

Ce sont des locaux modernes, avec un accueil unique, des salles de repos en commun, un centre de vidéo surveillance de 42 caméras qui peuvent être utilisées aussi bien par les municipaux que par les nationaux. Le tout pour gagner en confort de travail mais surtout en efficacité. Ces nouveaux locaux ont été inaugurés ce mardi

Lattes, 16 000 hbts est la deuxième ville de France après Chamalières dans le Puy de Dome à pousser aussi loin la collaboration entre la police nationale et la police municipale, pour la plus grande fierté du maire de Lattes, Cyril Meunier

"L'idée principale c'est qu'il y ait un échange instantanée d'informations. On a installé le centre de visionnage des caméras de vidéo surveillance, ce qui permet de coordonner le visionnage en direct et surtout de travailler le plus rapidement possible à l'ellucidation des cambriolages et d'agressions. On leur confie cet outil un peu à l'image d'un ordinateur, c'est à eux d'y mettre les logiciels. Maintenant qu'ils ont appris à travailler ensemble depuis trois mois, à partager les mêmes locaux et le même accueil , c'est à eux de nous dire qu'ils peuvent faire ensemble : patrouilles communes, répartitions des horaires..."

"Je souhaite que à terme ce poste de police soit ouvert et accessible 24h/24 et 7j/ 7, pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide, une femme battue, quelqu'un qui se perd, quelqu'un qui a eu un accident, les personnes âgées qui peuvent aussi avoir besoin d'un point d'ancrage où elles savent qu'elles seront accueillies à n'importe quel moment"