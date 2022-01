Laubrières : "café papote", le rendez-vous du dimanche matin au café Laubertin

"Déjà, la veille au soir, je pense au café papote du dimanche matin", rit Germaine. Cette retraitée de Laubrières à ses habitudes le dimanche matin : elle rejoint une dizaine d'autres femmes du village au café Le Laubertin pour un café Papote . "C'est indispensable" pour elle.

Garder du lien social

Elles discutent donc toutes ensembles, autour d'un café ou même d'un vin chaud. Et ce ne sont pas les sujets qui manquent. "On parle y parle cuisine, des enfants, et on se donne des informations sur la vie du village, explique Colette Bréhin, la maire de Laubrières, qui est à l'initiative de ces réunions hebdomadaires. C'est pour discuter, mais aussi garder un lien social, entre des personnes qui sont souvent seules chez elles, qui ne voient pas beaucoup de monde, surtout depuis la crise sanitaire".

Cela fait trois ans que ces femmes se retrouvent tous les dimanches. Elles avaient même commencé avant qu'Alexandre ne récupère le restaurant. Et il a voulu perpétuer cette tradition : il vient même s'asseoir à table avec elles quand il a du temps en cuisine. "C'est agréable, sourit-il. Elles passent un bon moment, ça rigole, ça parle, ça fait de la vie dans le café et c'est toujours agréable de voir des gens, et ça nous permet de savoir ce qui se passe dans le bourg en même temps."

Au café Papote, tous les sujets sont abordés, même la politique ! Et les débats promettent d'être animés dans les prochaines semaines, avec l'élection présidentielle à venir.