Laura Flessel ministre des sports est arrivée à la gare de Laval en milieu d'après-midi. Un déplacement sur le thème du sport pour tous. La ministre est attendue au collège Jules Renard pour rencontrer des élèves en section sportive. L'ancienne championne d'escrime se déplace également au Palindrome afin d'échanger avec le président du Comité départemental olympique et sportif 53. La ministre des Sports, termine terminer sa journée à Louverné où a lieu la remise du trophée du sportif mayennais de l'année.

Dans le gymnase lavallois de Jules Renard, Laura Flessel a rencontré des collégiennes, dont Amandine Vinatier footballeuse licenciée aux Francs Archers de Laval. La ministre des Sports en a profité pour faire passer un message sur la féminisation du monde sportif.

"Aujourd'hui on a un problème : les femmes ne pratiquent pas assez de sports (...) Dans la gouvernance du sport il manque des présidentes, des femmes DTN. Il faut en fait travailler sur le cheminement pour se dire ensuite : "c'est possible". Il faut que l’œil s'habitue à voir. Dans la politique on voit de plus en plus de femmes mais dans le monde du sport nous ne sommes pas beaucoup" Laura Flessel à des collégiennes