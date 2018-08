Ronchamp, Ronchamp, France

Laura Flessel, la ministre de sports était ce vendredi 24 août 2018 en déplacement en Franche-comté. Une visite ministérielle tout d'abord à Besançon, puis en fin après midi à Lure en Haute-Saône pour une rencontre avec des représentants d'associations qui vont participer à la fête du sport le 22 septembre.

Laura Flessel à Ronchamp. une visite au club feminin de football © Radio France - Jean-François Fernandez

Entre les deux, Laura Flessel a pris le temps de venir voir des sportifs, en fait plutôt des sportives. La ministre des sports avait choisi pour ce déplacement à Ronchamp (Haute-Saône) une thématique sur le sport au féminin, avec le club de foot féminin du Pays Minier sur le stade Froissard.

Suite à l’invitation de @lejeune_ch, @FlesselLaura la ministre d sports a rencontré les clubs de Lure dans le cadre de la future #fêtedusport. Elle a rappelé l’importance d’une pratique physique régulière dès l’école primaire et souhaite une valorisation du travail des bénévoles pic.twitter.com/b7rQdi1hVq — 🇪🇺🇫🇷LREM 70🇫🇷🇪🇺 (@AlexLREM70) August 24, 2018

on voit des femmes, des filles, qui viennent pratiquer le football, et qui utilisent le sport comme outil de médiation et de cohésion sociale" Laura Flessel.

La ministre discute longuement avec les filles, elle les encourage, pour celles qui le souhaitent, à faire des résultats, sinon de s'amuser. Pour Laura Flessel peu importe que l'on fasse du sport pour s'amuser ou pour faire de la compétition, l'essentiel c'est de faire du sport et d'être bien dans sa peau. La ministre qui a insisté sur le fait que les pouvoir publics et collectivités doivent favoriser cette pratique en fonction des attentes des jeunes. Laura Flessel explique que par le passé on pratiquait un sport en fonction des équipements disponibles, sans prendre en considération les envies individuelles "mais si on demande aux jeunes ce qu'ils veulent faire, ils veulent un skate park, ou faire de la voile, pas un terrain de foot"