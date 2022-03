Journée droits des femmes : "Il n'y a pas beaucoup d'hommes de ménage" dit Laurence Beaubelique de la CPME 87

En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la Présidente de la CPME de Haute-Vienne, Laurence Beaubelique, cheffe d'entreprise, était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi matin pour évoquer son parcours et l'évolution de la place des femmes en entreprises selon les métiers. "La journée de la femme me dérange un petit peu" a-t-elle indiqué d'emblée, "la seule chose positive de cette journée, c'est de mettre en avant les difficultés, professionnelles ou personnelles, des femmes. Il y a encore un machisme dans notre pays" a-t-elle reconnu, "même si mon parcours n'a pas été chaotique à ce niveau là, donc je ne peux pas me plaindre en étant femme, j'assume mon rôle."

"Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés et des différences en terme de salaires, c'est une chose qui est vraie. Il y a des métiers aussi qui sont un peu en-dessous en matière de représentation féminine et surtout de salaires" a analysé Laurence Beaubelique, illustrant son propos en prenant pour exemple les infirmières "qu'on a applaudi il y a deux ans, des gens exceptionnels à mon avis sous-payés", ou encore les métiers de l'aide à la personne, ou bien les "femmes de ménage, il y a peu d'hommes de ménage" a-t-elle déclaré.

Les femmes encore hésitantes à se présenter à des "métiers d'hommes"

Laurence Beaubelique, DRH du groupe BLS (location de matériel et d'engins pour travaux publics et BTP), a cependant reconnu que les métiers de son entreprise "étaient plus côté masculin, dans le bâtiment les travaux publics, on voit plus d'hommes que de femmes, mais on a des responsables de sites qui sont des femmes, une majorité de femmes dans les services administratifs, mais quand on embauche c'est toujours hommes ou femmes. On n'en a pas dans le transport ou dans la mécanique, mais si demain on a des profils qui correspondent à nos besoins, on embauchera des femmes" a-t-elle précisé.

Le problème est que visiblement, peu de femmes se présentent à ce type d'offres d'emploi. "Elles ne se présentent pas et puis le problème vient de plus loin, depuis les formations, l'école. Si vous allez dans des lycées où ils forment dans le secteur de la mécanique par exemple, il n'y a pas une majorité de femmes". Il est donc logique que cette distorsion dans les formations se retrouvent ensuite sur le marché de l'emploi et dans les entreprises.

Interrogée enfin sur sa propre expérience et sur sa rencontre éventuelle de réflexions machistes ou de regards condescendants de la part d'hommes durant sa carrière, Laurence Beaubelique a répondu par la négative. "Moi, j'ai du tempérament et du caractère, donc je ne m'en suis pas vraiment rendu compte (...). J'ai été confrontée à beaucoup d'hommes, et je n'ai rien ressenti, les gens ont été plutôt bienveillants". "Je n'ai pas eu ce problème là, mais je sais que cela existe" a-t-elle conclu.