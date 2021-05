Laurence Noël, principale de collège à Alès, teste sa forme en vue des mondiaux de l'ultra-triathlon

Laurence Noël, sportive de haut niveau et cheffe d'établissement. Membre de l'équipe de France d'ultra triathlon, elle teste sa forme à Nantes ce samedi en vue des mondiaux de la spécialité à Bucarest en Roumanie.

Laurence Noël, cheffe d'établissement à Alès et sportive de haut niveau.

Laurence Noël, une des meilleures spécialistes françaises des épreuves de longue durée (ultra-marathon) est à Nantes. La par ailleurs, principale du collège Racine à Alès, participe à un 100 Km. Un test pour voir l'état de forme de cette athlète de 47 ans qui concilie, sport de haut niveau et direction du collège Racine à Alès. La tête et les jambes.

Une femme pressée

On connaissait l'homme pressée de Paul Morand, Laurence Noël, n'a rien à lui envier. Cheffe d'établissement, maman d'un jeune garçon et membre de l'équipe de France depuis 2019. Elle est parmi les toutes meilleurs de la communauté circadienne, dit-elle dans un sourire. Une femme pressée, toujours dans l'urgence d'un agenda ultra millimétré. "entre le collège et les entraînements, cela fatigue mais cela m'endurcit pour les deux".

Reportage au collège Racine Alès (Gard) Copier

Circadienne mais aussi centborneuse, autre terme, "pas joli", dit Laurence Noël (pour course de 100 KM), elle teste sa forme à Nantes avant une nouvelle préparation pour les mondiaux début Octobre en Roumanie. Un air de revanche, à l'issue des derniers en 2019, les hommes ont eu le bronze, les femmes ont trouvé sur leurs routes les allemandes.

"j'arrive très en forme avant mon test à Nantes". Copier