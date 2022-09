Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon en visite en Isère

Le 36e Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre 2022, avec comme parrain l'acteur et humoriste Kev Adams. "Ensemble on ne lâche rien" c'est le slogan de cette édition 2022 et pour nous encourager la présidente de l'AFM Laurence Tiennot-Herment fait un tour de France qui va la mener demain soir, samedi 1e octobre, dans notre département. Elle sera à 19h au gymnase de Colombes.

France Bleu Isère - Laurence Tiennot-Herment, vous venez rencontrer le grand public demain en Isère. Le but de ces rencontres c'est de raviver la flamme à quelques mois d'un nouveau Téléthon ?

Laurence Tiennot-Herment : le but c'est d'abord de venir remercier les bénévoles parce qu'ils font un travail formidable sur le terrain. Et on sait que les deux dernières années, le vent, ou plutôt le Covid, ne leur a pas été favorable. Donc vraiment c'est remercier les bénévoles, expliquer à tous ceux qui veulent venir ce qu'on fait avec les moyens du Téléthon et puis répondre à toutes les questions. Et en effet expliquer que ce que l'on réalise, c'est vraiment une vraie révolution médicale, que ça bénéficie à tout le monde et qu'il faut s'engager dans le combat.

Vous tirez des communes un peu comme ça, au hasard pour ces rencontres, comme demain soir à Colombes ? Ou alors vous êtes invitée par les bénévoles ?

Oui, je suis invitée. Je pense qu'il y a plus d'un an qu'ils m'avaient déjà invité en me disant qu'il fallait absolument que je vienne, ça va dynamiser, c'est important.

Ça fait quatre ans que vous n'êtes pas venue en Isère mais vous devez être énormément sollicitée ?

Exactement, je suis sollicitée un peu partout. Il y a en général 13 000 communes qui participent au Téléthon alors vous imaginez le nombre d'invitations. Je ne peux faire qu'à peu près une douzaine ou une quinzaine de déplacements dans cette période qui est quand même réduite, de deux mois, et où c'est assez intense. Et puis il y a tous les laboratoires de recherche et évidemment toute la vie de l'organisation qu'il faut animer. Donc je fais un tour de France que je débute en Isère, à Colombes, en effet, demain soir et j'espère qu'il y aura énormément de participants et que je pourrais rencontrer familles et bénévoles parce que ça c'est un temps important également.

Il y a énormément de gens qui restent mobilisés pour le Téléthon, pour ce grand rendez-vous télévisé, mais désormais il y a des animations tout au long de l'année qui nourrissent le Téléthon ?

En effet. Parce que dépendre seulement des deux jours c'est parfois un peu risqué. Il y a eu le Covid et il peut y avoir d'autres contretemps. Donc peut-être pour cela, et aussi parce que le Téléthon c'est synonyme de fête, de convivialité et donc c'est toujours un prétexte pour se retrouver. Donc il peut y avoir des animations au bénéfice du Téléthon tous les week-end mais il faut toujours qu'elles soient accréditées. Vérifiez bien qu'elles sont accréditées par la coordination Téléthon du département.

Quel est le thème de ce prochain Téléthon et où est-ce qu'on en est en matière d'avancée médicale ?

Le thème, c'est "Ensemble, on ne lâche rien". Je crois que ça montre bien nos résultats. Ça montre bien qu'on a bien fait de ne rien lâcher pour trouver l'origine des gènes. Parce que c'était ça le grand défi au départ : 7 000 maladies rares, 80 % d'origine génétique. Ne rien lâcher pour mettre un nom sur les maladies, ne rien lâcher pour que la recherche avance et aujourd'hui, il y a des premiers médicaments. Le premier médicament qui sauve la vie d'enfants qui auparavant étaient condamnés. Les médicaments sont issus de recherches de laboratoire financés par les Téléthon. Donc ça, c'est une aventure extraordinaire qu'on a pu mener tous ensemble.

Est ce que vous vous fixer un objectif pour le compteur du mois de décembre prochain ?

On se dit toujours essayer de faire au moins aussi bien que l'année précédente (74 millions d'euros au compteur, près de 86 millions au final NDLR), parce qu'un programme de recherche ou alors un essai clinique ça ne s'arrête pas au bout d'un an. C'est forcément un engagement sur plusieurs années et donc on a besoin de pouvoir tenir nos engagements. On ne peut pas se dire "on a inclus trois malades dans un essai et puis on va attendre l'année prochaine pour voir si on a les moyens d'inclure les autres". Ça c'est pas possible. On part pour cinq ans, sept ans, et maintenant il y a de plus en plus de projets et de plus en plus d'essais, c'est un peu l'effet boule de neige, c'est à dire que les premiers résultats et les premiers encouragements en amènent d'autres. Et donc il faut poursuivre, pouvoir tenir.

Laurence Tiennot-Herment sera samedi soir 1e octobre en réunion publique, à 19 heures, au gymnase de Colombes, en Isère.