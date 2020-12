Manifestation ce vendredi à Luchon contre les restrictions sur les stations de ski à Noël

Le gouvernement se montre toujours aussi intransigeant sur le sort des stations de ski à Noël. Elles pourront bien ouvrir, mais les remontées mécaniques resteront fermées.

Le président de la République Emmanuel Macron a même durci le ton cette semaine en envisageant des mesures restrictives pour dissuader les Français d'aller skier à l'étranger, où les stations peuvent rester ouvertes. Le premier ministre Jean Castex a annoncé de son côté des contrôles aux frontières pour les Français allant skier à l'étranger.

Marche de protestation organisée à Luchon

Alors que des manifestations fleurissent dans de nombreuses stations de ski, et qu'une action est prévue à Paris ce jeudi 3 décembre pour protester contre ces mesures de fermeture, dans les Pyrénées, des collectifs de montagnards, des responsables de stations et des élus prévoient une marche à 14h ce vendredi 4 décembre à Luchon, a détaillé sur France Bleu Occitanie Laurent Garcia, directeur de la station de ski de Peyragude, dans les Hautes-Pyrénées.

Laurent Garcia, directeur de la station de ski de Peyragude dans les Hautes-Pyrénées Copier

"Nos espoirs d'ouvrir sont totalement anéantis" déplore-t-il. "On pensait que si nos voisins Espagnols, Suisses ou Autrichiens pouvaient rester ouverts, ça serait une bonne démonstration que c'est possible de le faire" déplore Laurent Garcia, qui voit difficilement comment ce protectionnisme pour éviter que les Français aillent skier à l'étranger pourra concrètement mis en application.

Des mesures qui passent toujours mal auprès des professionnels

Les mesures de fermeture des remontées mécaniques ne passent toujours pas, d'autant plus que les responsables de stations de ski estiment avoir tout mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire des usagers. "On a eu des mois de préparation pendant l'été" explique Laurent Garcia. "Les télécabines ont fonctionné pour les randonneurs à ce moment-là, et nous avions déjà un lourd protocole en place. Les remontées ne sont pas un problème, les cabines avec des usagers masqués, ça a très bien fonctionné cet été".

Les professionnels de la montagne s'inquiètent aussi de leur sort économique. Les annonces du gouvernement sur une indemnisation des remontées mécaniques et un dispositif de chômage partiel pour les saisonniers n'ont pas de quoi rassurer. "On attend de connaître les niveaux d'indemnisation" confie Laurent Garcia. "Et on ne se contentera pas de demies-mesures" assure-t-il.