Laurent Garcia reste un "cumulard" selon l'Académie française

Il préférait "cumuleur" mais restera un "cumulard". Laurent Garcia, maire de Laxou, député, conseiller départemental et métropolitain avait écrit au début de l'été à l'Académie française pour demander aux Immortels de trouver un autre mot que "cumulard" pour qualifier un homme politique qui cumule mandats et fonctions. Il jugeait le terme trop péjoratif et disait subir "critiques, moqueries et injonctions". L'Académie lui a répondu.

Un terme attesté depuis deux siècles

Dans le courrier que Laurent Garcia a dévoilé sur son compte Twitter, l'Académie française répond au maire de Laxou que le mot "cumulard" est "attesté depuis exactement deux siècles dans notre langue" et que l'Académie n'a "pas le pouvoir de bannir telle ou telle forme de notre langue", ni celui "de créer des néologismes".

En attendant une éventuelle démission de l'un de ses mandats ou la fin "naturelle" de celui de parlementaire l'an prochain, Laurent Garcia reste "un cumulard" même s'il dit subir cette situation en raison des recours déposés contre son élection à la mairie en 2020. Laurent Garcia qui explique aussi avoir renoncé à son indemnité en tant que maire.