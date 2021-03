Laurent Lairy, nouveau président du Stade lavallois : du changement dans la continuité

Après la tenue d'une assemblée générale extraordinaire ce mercredi soir au siège du Stade lavallois, une nouvelle équipe dirigeante est en place avec Laurent Lairy à sa tête. Mais pas de bouleversement. Ces hommes sont bien connus en Mayenne et au club. L'actionnariat ne change pas dans l'immédiat.

Laurent Lairy et son état-major lors de la conférence de presse de la nouvelle gouvernance le mercredi 31 mars 2021

Le club de football du Stade lavallois a désormais un nouveau président. C'est même le système de gouvernance qui change suite à l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce mercredi soir au siège de l'entreprise. Le club sera régi par un conseil d'administration avec à sa tête Laurent Lairy. Le patron-fondateur de l'entreprise Protecthoms à Château-Gontier sur Mayenne est le nouveau président du club mayennais.

Le retour de José Ferreira

Parmi les hommes qui vont entourer le nouveau président, il y a Thierry Ruffat. L'ancien rédacteur en chef de France Bleu Mayenne fait partie des hommes qui entourent le nouveau président. En tant que conseiller sportif du président (et futur directeur général ?), c'est le retour de José Ferreira. L'homme a fait partie du directoire du Stade lavallois au début des années 2000. Et a même dirigé le club début 2004 au sein d'un trium virat composé de José Ferreira, Daniel Dufour et Philippe Girault.

José Ferreira a aussi fait partie de la cellule de recrutement avant de partir vivre une aventure au Portugal puis de devenir directeur général de l'US Créteil en 2011. Des retours mais pas de nouvelle tête au Stade lavallois, où l'expression "faire du neuf avec du vieux" s'applique parfaitement. L'actionnariat de la structure SASP Stade lavallois Mayenne FC n'est pas modifiée. En tout cas pour l'instant.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors de cette conférence de presse, le nouveau patron du club mayennais souhaite que ce projet 2021-2025 soit basé sur "la notion de plaisir, pour rassembler et vibrer".

"Un nouveau stade" ?

Détaillant les contours de son nouveau projet, Laurent Lairy a énuméré certaines ambitions du club, du moins certains objectifs : le retour à un statut professionnel, sans pour autant fixer une date précise. Rappelons que le club l'a perdu à l'issue de la saison 2018-2019, après avoir échoué à remonter en Ligue 2. Sur la question récurrente de l'enceinte sportive du Stade Lavallois, Laurent Lairy a évoqué la possibilité d'un nouveau stade ou d'un Le Basser rénové qui devra "vivre toute l'année". La nouvelle gouvernance souhaite aussi bâtir une équipe professionnelle féminine de haut niveau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas de communication sur le staff et les joueurs

Alors que la nouvelle équipe dirigeante va officiellement prendre ses fonctions le 1er avril, aucune décision n'a été prise à ce jour, mais l'objectif est d'avoir une équipe et un staff complet à la fin du mois de mai.

L'organigramme du Stade Lavallois

► Un Conseil d'Administration composé de : Bruno Lucas (Groupe Lucas), Emmanuel Besnier (Groupe Lactalis), Samuel Tual (Groupe Actual), Patrick Gruau (Groupe Gruau), Maxime Séché (Groupe Séché), André Jaud (Groupe Lavaldis), Laurent Lairy (Groupe Protecthoms) et de deux représentants de la SAS Tango que sont David Boisseau et Patrice Deniau.

► Un Comité Consultatif composé de : José Ferreira, David Boisseau, Bernard Gontier, Jean-Yves Roullier, Thierry Ruffat et Jean-Jacques Perrin.