Laurent Nunez, préfet de police de Paris, invité de France Bleu Paris ce mardi matin

Lutte contre le vol, bagarres mortelles entre bandes rivales, démantèlement à répétition des camps de migrants et consommateurs de crack,... Comment le préfet de police de Paris compte-t-il, à la demande de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, lutter contre la délinquance, autour des sites des JO ? Nous sommes à moins un an et demi de l'événement international.**

La France n'a pas le droit à l'erreur, les caméras du monde entier seront braquées sur la capitale. Et il ne s'agira pas de se laisser déborder, comme ça a été le cas, en mai dernier, lors de la finale de la ligue des champion, où stadiers et forces de l'ordre s'étaient retrouvés dépassés par la situation, au mépris des supporters. Un fiasco, sur un futur site des JO, qui avait coûté la place au précédent préfet de police Patrick Lallement.

Son remplaçant, Laurent Nunez, a déclaré, il y a un mois, que des "actions très fermes contre la délinquance" allaient être menées. Lesquelles ? Il a annoncé également "une opération par jour et par département", à Paris, et en petite couronne...

C'est à dire, concrètement, avec quels effectifs, quels moyens ? quand dans un même temps les bagarres entre bandes rivales se multiplient. Bagarres mortelles qui gagnent la capitale : il y a 15 jours, un ado de 16 ans est mort dans le XVIIè arrondissement lors d'une rixe au couteau.

Nous interrogerons également le préfet de police sur les démantèlements à répétition des camps de migrants et de consommateurs de cracks, avec cette promesse systématique -mais vaine- qu'ils ne reviendront pas.