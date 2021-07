Laurent Prévost, nouveau Préfet : "l'effort en matière de vaccination dans l'Isère va être poursuivi"

Il a succédé en juin dernier à Lionel Beffre. Laurent Prévost arrive de Nouvelle-Calédonie, où il a été en poste pendant deux ans. "C'est simple, c'est de l'autre côté du globe". Aux antipodes aussi, sans doute, des sujets traités localement. En Isère, pas de référendum pour l'indépendance mais une situation épidémique qui a connu beaucoup plus de tensions que dans les îles françaises du Pacifique.

C'est d'ailleurs l'un des premiers chantiers de l'Etat en Isère lors de cet été : continuer l'effort vaccinal, et relancer l'économie qui a marqué le pas pendant les confinements.

Maintenir mais adapter les centres de vaccination

"Le vaccin, c'est vraiment la solution de protection collective. À terme, les dispositifs ont été adaptés. On peut maintenant avoir la deuxième dose dans un lieu différent de celui de la première dose. On peut avoir la deuxième dose jusqu'à six semaines après la première injection. Donc, tout est fait pour répondre, y compris à des problèmes de départs en vacances ou de lieux de vacances qui ne seraient évidemment pas ceux de résidence. Bien sûr, l'effort en matière de vaccination dans l'Isère va être poursuivi tout au long de l'été avec des adaptations de lieux et d'horaires pour coller, j'allais dire, le plus possible à la demande et mobiliser des moyens qui ne seraient pas utiles, alors que sur d'autres créneaux, il y a une attente, et inciter nos concitoyens à aller se faire vacciner pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait."

La sécurité, sujet à traiter et sujet à controverse

Le précédent Préfet et le maire de Grenoble Eric Piolle n'étaient pas d'accord sur l'apport des caméras de vidéo-surveillance. Dont acte. Le nouveau préfet nous indique en avoir déjà parlé "très tranquillement avec M. Piolle" et sur cette question de la sécurité, il veut avancer de manière "pragmatique. Nous verrons l'apport possible de ces équipements selon les lieux. L'Etat peut accompagner, et financer."

Plus conjoncturellement, l'état sera placé sur la détection des conduites addictives au volant : Alcool, stupéfiants. "La lutte contre la conduite en état de consommation d'alcool ou de stupéfiants va être accentuée dans les jours et les semaines qui viennent à l'occasion des départs en vacances et de la période estivale. On reçoit sur l'ensemble du territoire national des volumes importants de kits salivaires qui permettent de détecter la présence de stupéfiants chez un individu. Les contrôles vont être renforcés, multipliés par les policiers et les gendarmes dans les jours et les semaines qui viennent. Pour vraiment lutter contre ce fléau. Les français le savent bien : il y a un effet sur nos réflexes, sur notre capacité à appréhender l'environnement. Il faut absolument que nos concitoyens s'en persuadent et agissent en conséquence."

La santé économique des entreprises

Enfin, le nouveau préfet a un œil attentif sur les entreprises iséroises et leur santé par rapport à la crise du Covid. Il y a celles qui sont aidées dans le cadre du plan de relance, et puis aussi celles qui passent un peu "sous les radars".

Elles ne doivent pas tarder à se signaler, indique Laurent Prévost : "Bien sûr, qu'elles se manifestent, qu'elles viennent auprès de tiers de confiance auprès de leurs chambres consulaires, auprès de leur expert comptable pour partager la situation, de telle sorte qu'on puisse ensuite les aider avec les dispositifs qui sont prévus pour cela, soit au titre de la médiation bancaire, soit au titre de l'étalement des charges sociales et fiscales. Mais le constat est fait assez généralement, c'est que beaucoup d'entreprises viennent trop tard et donc un des sujets, c'est qu'elles viennent suffisamment à temps. C'est tout l'enjeu du comité de sortie de crise qui va être mis en place dès la rentrée de septembre pour diffuser l'information et permettre que les situations qui sont détectées soient ensuite traitées dans des enceintes où la confidentialité est garantie et des réponses utiles soient apportées."