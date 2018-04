Laval, France

Depuis plusieurs années, La Poste cherche à adapter son réseau "pour continuer de satisfaire ses clients dans des conditions économiques viables". À la campagne comme en ville, le groupe postal annonce des fermetures ou des réorganisations. Dans le milieu rural, ce sont souvent les mairies qui font office de point postal. Et dans les plus grosses communes, La Poste s'appuie sur les commerçants. C'est ce qui va se passer à Laval d'ici l'été prochain.

Fermeture de 3 bureaux

Trois bureaux de Poste sur les six que compte la ville vont donc fermer : Laval Théâtre (rue du Lieutenant), Laval Le Bourny (place de la Commune) et Laval Magenta (gare). Laval Hôtel de Ville, Laval Mendès France et Laval Saint-Nicolas sont eux maintenus. Mais le bureau de poste de l'Hôtel de Ville, situé rue du Vieux-Saint-Louis pourrait déménager à proximité "avec un espace rénové et modernisé" précise l'entreprise.

Cinq créations de Poste Relais

De six points postaux actuellement, La Poste va passer à neuf sur l'ensemble du territoire lavallois avec la création de Poste Relais chez les commerçants. Ainsi, les quartiers Hilard-Ferrié, Kellermann et les Pommeraies vont bénéficier d'un point poste qu'ils n'avaient pas :

Laval Hilard-Ferrié : Proxi, rue Marcel Cerdan

Laval Kellermann : tabac-presse "La Gazette", rue Masséna

Laval Nord-Pommeraies : recherche d'un partenaire en cours (ouverture annoncée pour l'automne 2018)

Dans le quartier de la gare, La Poste Relais située au Carrefour City, avenue Robert Buron existait déjà. Le bureau du Théâtre et celui du Bourny sont eux remplacés par une Poste Relais :

Laval Théâtre : Artéfact Zoo, rue Echelle Marteau

Laval Le Bourny : recherche d'un partenaire en cours

Dans un communiqué expliquant l'ensemble de ces changements, La Poste précise qu'elle a modernisé et digitalisé ses bureaux de poste en Mayenne en investissant plus de cinq millions d'euros entre 2011 et 2017.