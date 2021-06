Laval Agglo s'allie avec Klaxit, une application de covoiturage pour les salariés

Le covoiturage passe à la seconde dans l'agglomération de Laval. Plusieurs entreprises, dont Bridor à Louverné et Man + Hummel à Louverné, avec le concours de Laval Agglomération, viennent de s'associer avec l'application Klaxit. Un réseau de covoiturage où le conducteur est rémunéré au kilomètre par l'application française, et le trajet est gratuit pour le passager.

Objectif : que les salariés viennent ensemble au travail, notamment ceux des zones industrielles de l'agglomération, souvent éloignées des lignes de bus. "Moins il y a de véhicules à transiter, moins le risque d'accident est élevé. L'important est d'offrir aux collaborateurs des solutions de déplacement. On peut tomber en panne à tout moment, ce qui fait que l'on est coincé pour rejoindre son lieu de travail" explique Benoît Logeais, directeur industriel des sites Bridor, dont celui de Louverné près de Laval.

Klaxit vient d'être lancé et donc pas forcément encore utilisé par des salariés de la zone industrielle-nord. D'après son co-fondateur Julien Honnart, il y a également un bénéfice pour le pouvoir d'achat des employés. "Les passagers vont voyager gratuitement, et les conducteurs rémunérés à hauteur de deux euros minimum par trajet et par personne transportée. Donc si vous covoiturez régulièrement en tant que chauffeur, vous touchez 160 euros par mois" explique-t-il.

Objectif : faire de la voiture un véritable transport public. Les bus passent très peu dans les zones industrielles explique Benoît Logeais. "Quand vous démarrez à 4h du matin vous n'avez pas forcément un bus. Il existe aussi des navettes pour les salariés mais si on peut leur offrir d'autres solutions, c'est aussi la possibilité d'attirer de nouveaux collaborateur" explique ce responsable. D'ailleurs Bridor propose 150 offres d'emploi en CDI dans tout l'ouest de la France.