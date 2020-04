Laval : comment les religieuses de l'Abbaye de la Coudre vivent le confinement ?

A Laval, 53 religieuses vivent au sein de l'Abbaye de la Coudre créée il y a plus de 200 ans. Comment vivent-elles la situation, particulièrement à l'occasion de cette semaine sainte ?

C'est la semaine sainte pour tous les chrétiens, semaine destinée à commémorer la Passion du Christ. Mais cette année, cette semaine précédant Pâques est très particulière puisqu'aucune messe ne sera ouverte aux croyants. Le Diocèse de la Mayenne le confirme : les prêtres qui célèbreront des messes dans leur église ou leur presbytère le feront à huis-clos.

Semaine particulière aussi pour les religieuses de l'Abbaye de la Coudre à Laval. Ce sont des soeurs cisterciennes trappistes. Elles sont 53 à vivre "confinées" dans leur abbaye. Mais cette situation a des répercussions car les soeurs fabriquent et vendent toutes sortes d’objets. Mais la boutique de l'Abbaye de la Coudre est fermée depuis le début du confinement. "Normalement, notre boutique attire beaucoup de monde en ce temps de Pâques avec nos objets religieux, nos livres... et là personne ne vient" explique la Mère supérieure de l'abbaye, mère Myriam Fontaine. "On laisse juste le magasin un peu ouvert une heure ou deux le matin, pour les produits alimentaires comme le fromage, les oeufs, mais c'est tout."

Le jour de Pâques, l'église est pleine mais là, il n'y aura personne !

Habituellement lors de la semaine sainte, les soeurs de l'Abbaye de la Coudre reçoivent des visiteurs et l'église est pleine pour la messe le jour de Pâques. Cette situation touche particulièrement la Mère supérieure de l'abbaye : "il y a une certaine tristesse. Et en même temps, il y a un approfondissement de notre prière parce que justement le fait de voir que beaucoup de gens n'auront pas de célébration nous fait comprendre qu'on a de la chance de pouvoir le faire. Nous prions aussi pour tout ce monde souffrant, tous les malades, les gens qui sont seuls, les soignants. Pâques est un moment fort et là dans la solitude de notre monastère, toutes les personnes présentes habituellement seront présentes d'une autre façon."