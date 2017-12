Laval Crew 2017, nouveau groupe de supporters du Stade lavallois

Il y a les Socios, il y avait les Diablos 53, voici maintenant Laval Crew 2017. Un nouveau groupe de supporters du Stade lavallois vient de se créer. Les membres se revendiquent comme étant des ultras.

Le communiqué annonçant la création de ce groupe de supporters est sans pitié : "Après 5 ans de purge en tribune au sein du stade Francis Le Basser, 5 ans sans ambiance dans un stade mort et vétuste, 5 ans de contre-performances sportives ayant menées à une descente au niveau National 1 etc..." En réalité, le message des membres de Laval Crew est un peu plus timoré. Ils ont entre 20 et 30 ans pour la plupart, sont fans du Stade lavallois et veulent mettre de l'ambiance au stade. David Fougeray, 24 ans et originaire de Château-Gontier est l'un des membres fondateur : "un ultra, c'est un supporter qui chante, qui saute, qui danse, qui utilise des drapeaux au stade. Depuis la mise en sommeil des Diablos, on a décidé de relancer la machine pour mettre un peu d'ambiance à Le Basser."

Le club Laval Crew 2017 n'a pas encore constitué une association et déposé de statuts auprès de la Préfecture. Le groupe compte actuellement une douzaine de membres et envisage d'effectuer tous les déplacements du Stade lavallois jusqu'à la fin de saison.