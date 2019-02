Laval : décès du caméraman de la Libération de Paris Gilbert Larriaga

L'ancien reporter et réalisateur Gilbert Larriaga est décédé à l'hôpital de Laval ce dimanche à l'âge de 92 ans. Il est connu notamment pour avoir filmé en août 1944 la descente des Champs-Élysées du Général de Gaulle lors de la libération de Paris.

Laval, France

Gilbert Larriaga s'est éteint à l'hôpital de Laval à l'âge de 92 ans ce dimanche, à la suite de problèmes respiratoires d'après son entourage. Ce réalisateur et journaliste vivait depuis plusieurs mois en Mayenne, dans une commune de l'agglomération lavalloise, chez les enfants de son épouse.

Proche du Général Charles de Gaulle, Gilbert Larriaga est connu pour avoir filmé sa descente des Champs-Élysées le 26 août 1944. Le Général l'avait spécialement missionné pour cette tâche. "Charles de Gaulle ne voulait que Gilbert" confie une proche contacté par France Bleu Mayenne.

Une trentaine de Tour de France

Au début des années 50, le reporter rejoint l'équipe de Pierre Sabbagh, le créateur du journal télévisé sur la RTF (Radiodiffusion-télévision française). Il couvrira notamment le couronnement de la reine Elisabeth II et les événements de Suez en 1956. Ensuite, Gilbert Larriaga a roulé sa bosse dans le monde du sport, en filmant sur une moto une dizaine de Tour de France et en assurant sa réalisation une vingtaine de fois entre 1953 et 1981.

Tout au long de sa carrière, Gilbert Larriaga a collaboré pour plusieurs magazines de télévision : Les Dossiers de l'écran, Cinq colonnes à la une, Monsieur tout le monde. C'est un des plus grands réalisateurs et homme de télévision qui s'est éteint en Mayenne.